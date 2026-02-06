Graham quitte une réunion avec l’armée libanaise après des propos que le Hezbollah n’est pas terroriste

Le sénateur américain Lindsey Graham a déclaré avoir mis fin à une « très courte » réunion avec le commandant de l’armée libanaise, Rudolph Haykal, après une discussion sur le Hezbollah.

Graham a expliqué avoir interrompu la réunion après avoir demandé à Haykal s’il considérait le Hezbollah comme une « organisation terroriste», précisant que le commandant avait répondu : « Non, pas dans le contexte libanais. »

Graham a ajouté : « Je ne pense pas que nous ayons un partenaire fiable tant que cette mentalité prévaudra au sein de l’armée libanaise», faisant référence à sa réaction à la réponse reçue lors de la réunion.

