Liban : Attaques israéliennes contre le Sud et l’Est du Liban

Notre correspondant au Sud-Liban a rapporté avoir entendu une explosion jeudi soir à Adaysseh et dans ses environs.

Dans le centre du pays, l’occupation israélienne a ciblé la périphérie de Yaroun, au Sud-Liban.

L’aviation de l’occupation israélienne a également mené une série de frappes aériennes sur le plateau du Rihan et la région de Qatrani, ainsi que sur la région de Mahmoudiya et la périphérie de Barghaz, au Sud-Liban.

L’occupation israélienne a mené deux frappes aériennes contre la périphérie de Buday, dans la vallée de la Bekaa occidentale, et deux autres contre la périphérie d’Hermel.

L’ennemi israélien poursuit ses violations au Liban par des frappes aériennes et des tirs d’artillerie, ainsi que par des incursions, des bombardements et des survols de drones de reconnaissance, faisant des centaines de morts et plus d’un millier de blessés.