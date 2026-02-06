Le Liban sous la tutelle américano saoudienne… vers une explosion majeure

L’ambiguïté stérile qui entoure les négociations avec Israël, menées dans le plus grand secret par l’État libanais, ne suffit plus à dissimuler la direction prise par les autorités libanaises. Cette direction repose sur un principe simple : nous ne sommes pas en mesure d’imposer nos conditions aux États-Unis et à Israël, et nous devons accepter la réalité telle qu’elle est.

Comme pendant la tutelle syrienne

Cette conclusion constitue la justification pratique adoptée par la plupart des responsables étatiques quant à leur approche de l’agression et de l’occupation, ainsi que des conditions de la tutelle américano-saoudienne imposée au Liban. À chaque occasion, ces responsables insinuent sans hésiter que la résistance a subi un revers majeur, avant de tirer la conclusion toute faite que, selon eux, les armes se sont révélées incapables de protéger le pays.

Il existe une différence fondamentale entre un débat malveillant et un débat académique, mais le principe sous-jacent, dans les deux cas, demeure les intentions de ceux qui détiennent le pouvoir. Il est devenu évident que la situation actuelle est identique à celle qui prévalait durant la période de contrôle total de la Syrie sur le Liban, où la plupart des responsables étatiques se conformaient aux directives générales de Damas sans jamais s’en écarter. Ce même schéma se répète aujourd’hui, la plupart des responsables étatiques contredisant rarement les politiques des États-Unis et de l’Arabie saoudite.

Par conséquent, les intentions des responsables au pouvoir contribuent à façonner les tendances générales, mais ne suffisent pas à elles seules à déterminer les politiques concrètes. En d’autres termes, le rejet de Joseph Aoun et de Nawaf Salam de l’idée de résistance et aux forces prônant un changement radical dans le pays n’implique pas nécessairement leur adhésion à un projet menant à un bain de sang à Beyrouth.

Inversement, le soutien étroit des personnalités comme Nabih Berri et Walid Joumblatt a l’idée de résistance et l’opposition au projet israélien ne signifient pas qu’ils adhèrent pleinement à la stratégie de résistance, notamment après la récente guerre.

Une guerre froide

Entre ces deux camps, plusieurs forces sont à l’œuvre, notamment les Forces libanaises, qui ne s’opposeraient pas à une nouvelle guerre civile si cela leur permettait d’accéder au pouvoir et de raviver leur vieux rêve d’un mini-État. Il y a aussi des forces représentant le centre des intérêts économiques du pays, qui ne voient dans le Liban qu’un terrain d’échange de faveurs et de satisfaire aux nantis, et non seulement aux puissants.

Il convient de noter que les États de la tutelle ne tiennent aucun compte des sentiments de ces personnes et exigent que tous se conforment aux nouvelles politiques. Ils menacent l’un de sanctions, l’autre d’isolement, un troisième de blocus et un quatrième de coupure de financement, allant même jusqu’à punir des personnalités religieuses en refusant à leurs fidèles des visas pour le pèlerinage, à l’instar des États-Unis et de l’Europe qui imposent des restrictions de voyage à ceux qu’ils considèrent comme non conformes à leurs politiques.

Dans ce climat, les caractéristiques d’une guerre froide se dessinent, et sur fond de ce positionnement politique, les conflits internes s’intensifient.

Ceux qui soutiennent la résistance sont pleinement conscients du prix élevé de ce choix ; aussi, nombreux sont ceux qui se sont retirés subitement par crainte pour leurs moyens de subsistance, tandis que d’autres se sont retirés sous couvert des bouleversements majeurs imposés par la guerre, leur véritable préoccupation étant de se protéger de toute sanction directe d’Israël ou indirecte des Américains.

Cependant, le problème fondamental auquel sont confrontés les dirigeants actuels réside dans leur approche désinvolte du mécontentement populaire. Ce mécontentement ne requiert ni paroles apaisantes ni solutions simplistes, comme promouvoir l’idée que les chiites sont une « secte blessée », suggérer que les partisans de l’agenda américain au Liban vivent à l’ère de la récolte, ou encore décrire d’un air hautain les gens ordinaires comme des « minables » ayant besoin d’être sauvés du pire.

Eradiquer le Hezbollah

Malgré toutes les tentatives d’imposer des agendas contradictoires à la table des négociations, chacun se rend compte que le seul véritable point à l’ordre du jour concerne la guerre en cours contre l’ennemi israélien, qui a pris une forme différente après l’annonce du cessez-le-feu fin 2024.

Puisque les agressions, les meurtres et le harcèlement de la résistance et de son entourage n’ont pas cessé, et que les forces de tutelle et leurs soutiens au Liban tentent de faire dépendre tous les aspects de la vie du pays de la position sur la question du désarmement de la résistance, après avoir réussi, dans une large mesure, à convaincre une partie de la population que les armes sont l’obstacle au rétablissement de l’électricité, que la crise du secteur bancaire sera résolue si l’Institution de Qard al-Hassan (pour les prêts) est fermée, que la balance commerciale s’améliorera si la branche commerciale du Hezbollah est neutralisée, et même que la criminalité disparaîtra et les prisons fermeront si la résistance est interdite en tant que force et arme… toute une panoplie de discours qui, malheureusement, ont trouvé leur place dans l’esprit de certains.

Eliminer l’Iran pour éliminer le Hezbollah

Face à cette situation de plus en plus claire, les défis ont pris une dimension plus dangereuse avec la montée des tensions dans la région. Dès l’annonce par les États-Unis de leur entrée, aux côtés d’Israël et de l’Europe, dans une nouvelle phase de leur guerre visant à renverser le régime iranien, des voix se sont élevées au Liban pour appeler ouvertement à la neutralité dans les luttes de pouvoir régionales, tout en priant, le soir venu, pour le succès du projet américain. Ce qui importe réellement à ces individus, qui occupent désormais des postes de pouvoir ou exercent une influence politique considérable, c’est la réussite de la campagne américaine, car, selon leurs calculs, la chute du pouvoir iranien signifierait la chute du Hezbollah au Liban.

Le danger réside non seulement dans les intentions et les désirs, mais aussi dans la volonté de certains acteurs de jouer un rôle actif dans ce conflit. Ceux qui exigent que le Hezbollah s’abstienne d’intervenir en cas de guerre existentielle contre l’Iran montrent simultanément leur disposition à l’affronter si nécessaire. Au Liban, certains incitent l’armée libanaise et les autres forces de sécurité à prendre l’initiative d’assiéger les zones contrôlées par le Hezbollah et de mener des raids contre ses centres et les installations affiliées à la résistance, quitte à engager des combats armés. Les partisans de cette position voient dans la situation actuelle une occasion unique d’éliminer complètement le Hezbollah, et pas seulement ses armes.

Ce que les autorités choisissent d’ignorer, c’est que leur exigence déclarée de désarmer la résistance masque une préoccupation plus profonde : l’éradication totale du Hezbollah – son organisation, ses sympathisants, ses médias, ses institutions sanitaires et éducatives, et même ses troupes de reconnaissance.

Fares Saïd n’a-t-il pas été très clair lorsqu’il a déclaré : « À quoi cela me sert-il si le Hezbollah est désarmé mais qu’il compte encore 27 députés ? »

Samir Geagea n’a-t-il pas pratiquement exigé la dissolution du Hezbollah, la poursuite de ses éléments militaires et sécuritaires et l’élimination de ses moyens d’influence au sein de la société ?

Et le gouverneur de la Banque centrale du Liban, Karim Saïd, accompagné d’un groupe de responsables du secteur bancaire, n’a-t-il pas exigé non seulement la fermeture de l’institution d’al-Qard al-Hassan, mais aussi la confiscation de ses actifs, car cela suffirait à relancer le secteur bancaire libanais et à éradiquer ce qu’on appelle l’économie parallèle ?

Une explosion majeure

En réalité, nous sommes confrontés à une confrontation d’un autre ordre. Si la stratégie du Hezbollah reste floue, donnant lieu à des interprétations allant d’une planification calculée à un signe de confusion ou de faiblesse, la situation est parfaitement claire pour le public, notamment pour les sympathisants de la résistance. Comment expliquer autrement l’absence de défections, de dissensions ou de désaccords significatifs entre la base et la direction du parti ? Et comment nier que les sympathisants de la résistance continuent de faire confiance à la direction du Hezbollah, lui accordant une confiance absolue dans ses plans, qu’il s’agisse de la confrontation avec Israël ou de la gestion des affaires intérieures ?

Le problème des opposants au Hezbollah ne réside ni dans leur haine exacerbée, ni dans leur soumission constante aux puissances étrangères, qu’il s’agisse des États-Unis, d’Israël, de l’Arabie saoudite ou même d’Ahmed al-Charaa, mais plutôt dans leur refus de voir la réalité en face. Le Liban, de son point le plus bas à son point le plus haut, semble plus proche que jamais d’une explosion majeure.

Par Ibrahim al-Amine

Source: Al-Akhbar