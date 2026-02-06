Turquie : arrestation de deux agents turcs du Mossad

Les services de renseignement turcs ont arrêté deux personnes soupçonnées d’espionnage pour le compte du Mossad israélien et de fourniture d’informations sensibles, selon l’agence de presse officielle Anadolu .

Les deux suspects, Mehmet Budak Derya et Faisal Kerimoglu, ont été arrêtés à Istanbul après une longue période de surveillance. Selon des sources sécuritaires, Derya, ingénieur des mines, a été repéré par le Mossad en 2005 lorsqu’il a ouvert une carrière de marbre près de Mersin, ville côtière du sud du pays, et a commencé à exporter ce marbre. Il a été contacté en 2012 par un homme nommé Ali Ahmed Yassine.

Les enquêteurs ont déclaré que Yassine, qui dirigeait une société écran israélienne, avait invité Derya à une réunion d’affaires en Europe en 2013, où il aurait rencontré des agents du Mossad pour la première fois. Au cours de cette réunion, ces derniers lui auraient suggéré d’embaucher Faisal Kerimoglu. Selon les enquêteurs, les deux hommes auraient alors commencé à échanger des informations avec le Mossad, qui prenait en charge le salaire de Kerimoglu.

Il est reproché à Derya, par l’intermédiaire de Kerimoglu, d’avoir intensifié ses activités au Moyen-Orient et tissé des liens sociaux et commerciaux avec des Palestiniens opposés à la politique israélienne, partageant des informations à leur sujet avec le Mossad. Il a également transmis des informations techniques et des photographies de bâtiments que ces Palestiniens cherchaient à acquérir, notamment à Gaza.

Début 2016, Karim Oglu a proposé à Derya de lui fournir des pièces détachées pour drones, et Derya a contacté Mohamed Zouari, qui a été tué en Tunisie en décembre 2016, apparemment par le Mossad, selon les enquêteurs.

Derya utilisait également un système de communication crypté pour transmettre des données techniques au Mossad. Il a été arrêté alors qu’il tentait de créer une société qui superviserait trois sociétés écrans destinées à dissimuler l’origine de produits destinés à des acheteurs liés au Mossad.

Les deux suspects sont actuellement interrogés par les autorités turques

Source : Agence