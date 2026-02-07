L’ancien chef de la sécurité de Netanyahu : mon père a été agressé par Yaïr et Sara est kleptomane

Ami Dror, ancien chef de la sécurité du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a révélé que « le fils de ce dernier, Yaïr, l’avait agressé, nécessitant une intervention et le contraignant à partir pour Miami, en Floride ».

Ces déclarations ont été faites dans un podcast du journal israélien Maariv. Dror, aujourd’hui entrepreneur et figure de proue des manifestations contre la réforme judiciaire, également candidat aux primaires démocrates, est revenu sur ses années de collaboration avec Netanyahu, révélant une série d’incidents qu’il a qualifiés d’«extraordinaires » et de « choquants » au sein de la famille du Premier ministre.

Dror a affirmé que « le départ de Yaïr Netanyahu pour Miami n’était pas volontaire, mais forcé », ajoutant : « Yaïr a agressé son père. Ce n’était pas un simple coup de poing, mais une véritable agression qui a nécessité une intervention, et c’est ce qui s’est produit. »

Dror a vivement critiqué la conduite personnelle de Benjamin Netanyahu, déclarant : « Netanyahu n’a jamais été une personne intègre. »

Il a précisé : « Être immoral, c’est manger au restaurant sans payer et faire payer les autres. Ce n’est pas le genre de personne qu’on a envie d’avoir comme ami, et on ne peut pas lui tourner le dos. »

Il a fait remarquer que ces traits de caractère n’étaient pas nouveaux, ajoutant : « Il a toujours été comme ça. Sa fonction n’a fait qu’exacerber les choses pour lui, sa famille et son entourage. »

Il est allé encore plus loin, qualifiant Netanyahu de « véritable poubelle morale » et jugeant son mandat actuel « désastreux » sur le plan politique.

Sara Netanyahu est une kleptomane

S’adressant à l’épouse de Netanyahu, Sara, Dror a déclaré : « Je l’ai déjà dit et je le maintiens : Sara Netanyahu est une kleptomane. »

Il a ajouté avoir constaté la disparition de cadeaux et de serviettes dans les hôtels, soulignant que « les cadeaux offerts au Premier ministre appartiennent à l’État, et non à sa famille ».

Il l’a qualifiée de « femme malfaisante » et a affirmé que Netanyahu avait tenté de la présenter comme une Hillary Clinton, « mais elle n’est en rien Hillary Clinton ».

Concernant son influence au sein du gouvernement, Dror a expliqué que « Netanyahu avait initialement créé son pouvoir, mais qu’elle l’avait ensuite consolidé, devenant le véritable centre de gravité ces dernières années ». Il a noté que « c’était elle qui avait bloqué la négociation de peine, motivée par le désir de conserver son poste et sa conviction que son fils, Yaïr, était capable de lui succéder ».

En conclusion, Dror a réaffirmé sa position sur le procès de Netanyahu, déclarant : « Oui, je veux qu’il aille en prison, non par vengeance, mais au nom de la justice. »

Il a ajouté : « Dans un pays sain, un Premier ministre qui accepte des cadeaux et entrave la justice va en prison. »

Il a également tenu Netanyahu responsable de l’échec concernant la question des prisonniers, affirmant que « des dizaines de prisonniers auraient pu être libérés vivants sans les calculs politiques et les atermoiements ».

Source : Médias