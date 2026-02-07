Liban : Attaques israéliennes contre plusieurs villes frontalières du Sud

Vendredi, les forces d’occupation israéliennes ont attaqué plusieurs villes du Sud-Liban, près de la frontière avec la Palestine occupée, en violation persistante de l’accord de cessez-le-feu.

Notre correspondant dans le Sud a rapporté que « les forces d’occupation, positionnées à al-Malikiyah, ont ouvert le feu à la mitrailleuse en direction des abords des villes d’Aitaroun, dans le district de Bint Jbeil, et de Blida, dans le district de Marjeyoun, toutes deux situées dans le gouvernorat de Nabatieh ».

Un hélicoptère israélien a également largué une grenade assourdissante près d’une excavatrice dans la ville de Yaroun, dans le district de Bint Jbeil, tandis que l’artillerie des forces d’occupation ciblait la périphérie de la ville. Un autre hélicoptère a ensuite largué une seconde grenade à l’intérieur de la ville.

Toujours dans le district de Bint Jbeil, un hélicoptère israélien a largué une grenade assourdissante sur un civil qui inspectait son domicile dans la ville frontalière de Maroun al-Ras, tandis qu’un autre hélicoptère larguait une grenade aux abords de la ville de Rmeish.

De même, la ville de Kfarkela, dans le district de Marjeyoun, a été la cible d’une attaque israélienne similaire : un avion de combat israélien a largué une bombe à l’intérieur de la ville.

L’armée d’occupation israélienne a également tiré des rafales depuis le site de Birkat Risha en direction des abords de la ville de Yaroun, dans le district de Tyr.

Ces attaques s’inscrivent dans le cadre des violations continues de la souveraineté libanaise par l’ennemi israélien, de la déclaration de « cessation des hostilités » publiée avec les garanties présidentielles américaine et française le 26 novembre 2014, et de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée en août 2014.

