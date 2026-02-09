Salam : Nous voulons une armée qui assume ses responsabilités dans le sud et la reconstruction commencera par les infrastructures.

A l’issue de sa tournée dans le Sud qui a duré deux jours, le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, a déclaré ce dimanche que « le Sud est un microcosme du Liban ».

C’est sa deuxième visite à Nabatiyeh en moins d’un an, après la fin de l’agression des 66 jours.

S’exprimant depuis le sérail de Marjeyoun, dans le Sud-Liban, M. Salam a affirmé : « Nous voulons que l’armée libanaise continue d’assumer ses responsabilités dans le Sud », ajoutant que « l’État se définit par ce qu’il offre à son peuple en termes de protection et de sécurité ».

M. Salam a souligné que l’État «a été absent du Sud pendant trop longtemps, mais nous voulons qu’il reprenne le contrôle de cette région».

Ensuite, Nawaf Salam, a poursuivi sa tournée à travers laquelle il a visité divers villages frontaliers au sud du Liban, notamment Kfarchouba et alKhiam qui ont résisté à l’ennemi israélien durant la guerre des 66 jours empêchant toute infiltration ennemie.

Il a enfin clôturé cette visite dans la ville de Nabatiyeh où il a participé à la grande célébration qui s’est tenue sur la place de la ville pour l’inauguration du marché temporaire Al-Baydar, une initiative citoyenne humanitaire lancée par les habitants de la ville de Nabatiyeh pour soutenir les familles qui ont perdu leurs sources de revenus, suite à la destruction du marché historique de Nabatiyeh à cause des frappes aériennes israéliennes le 12 octobre 2024 pendant l’agression des 66 jours.

Le président Salam a prononcé un discours dans lequel il a déclaré: « Nous nous tenons aujourd’hui devant une ville qui a payé le prix le plus élevé de son histoire. La destruction à Nabatiyeh a été grande et dure, mais comme l’a dit Rafiq Ali Ahmad, cela n’a pas brisé son esprit ni son rythme de vie. Nabatiyeh, comme je l’ai connue depuis longtemps, n’est pas seulement une capitale administrative, mais aussi le cœur économique, social et culturel de la région. C’est pourquoi la réouverture du marché ici n’est pas seulement une question de survie pour le sud entier, mais elle ravive l’activité commerciale, redynamise les petits métiers et contribue à maintenir les gens dans leurs emplois, tout en reliant les villages entre eux par un seul et même artère économique. »

Il a ajouté : « J’ai visité le marché de Nabatiyeh il y a un an, et je suis heureux de constater aujourd’hui que la situation a changé. Les décombres ont été enlevés et Nabatiyeh a retrouvé une partie de sa vitalité économique. Aujourd’hui, nous nous réunissons pour lancer ce projet temporaire modèle, en espérant que dans les mois ou les années à venir, nous pourrons sécuriser le financement nécessaire pour verser les indemnités et ramener le marché principal à la vie. Le marché principal est une priorité et nous travaillerons en coopération avec la municipalité de Nabatiyeh, le ministère de la Culture et toutes les parties concernées afin qu’il retrouve un caractère patrimonial qui préserve l’identité et l’histoire de la ville. »

Un grand nombre de ministres, de députés, de personnalités politiques et sociales, ainsi que des maires et des citoyens ont assisté à la célébration aux côtés du président Salam.

Source : Médias