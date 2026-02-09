Hezbollah condamne l’enlèvement de Atwi et l’assassinat de 4 citoyens : L’Etat doit agir

Le Hezbollah condamne l’agression dangereuse perpétrée par l’ennemi israélien lors de son incursion dans la ville d’Habbarieh, dans le district de Hasbaya, l’enlèvement à son domicile du frère Atwi Atwi, responsable de la Jamaa Islamiya dans les régions de Hasbaya et Marjeyoun, ainsi que les violences et les actes de terreur dont lui et sa famille ont été victimes.

Le Hezbollah condamne également les deux attaques contre un véhicule dans la ville de Yanouh, qui ont coûté la vie à trois personnes, dont un enfant, ainsi qu’à un citoyen tué dans la ville d’Aïta al-Chaab.

Ces actes confirment la nature criminelle et brutale de cet ennemi, qui se livre au meurtre, au terrorisme, à la piraterie et qui méprise totalement la souveraineté libanaise.

Cette dangereuse escalade marque le début d’une nouvelle phase d’agression et de chaos israéliens, fondée sur des incursions, des enlèvements et des séquestrations. Elle expose l’ensemble de la population du Sud à un danger direct et la place sous une menace constante, en l’absence de toute dissuasion ou protection face à un ennemi débridé qui bafoue le droit international et les conventions internationales.

Face à cette agression flagrante, et notamment après la visite du Premier ministre dans le Sud et les souffrances qu’il a constatées, et compte tenu de la présence de l’occupation sur notre territoire, l’État libanais se doit aujourd’hui d’assumer pleinement ses responsabilités nationales, comme il s’y est engagé dans sa déclaration ministérielle. Il lui faut rompre le silence et l’inaction, prendre des mesures dissuasives et des positions fermes et claires, agir immédiatement à tous les niveaux politique, diplomatique et juridique, et œuvrer sérieusement à la protection des citoyens. Il ne saurait se contenter de paroles qui ne suffisent pas à empêcher l’ennemi de poursuivre ses attaques et son agression.

Source : Al-Manar