JO d’hiver 2026 à Milan : huées contre les délégations américaine et israélienne lors de la cérémonie d’ouverture

Plus de 800 athlètes ont été tués à Gaza depuis le début de l’offensive israélienne le 7 octobre 2023

La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver Milano Cortina 2026, organisée vendredi, a été marquée par des huées audibles du public lorsque les délégations des États-Unis et d’Israël ont fait leur entrée dans le stade San Siro.

La délégation américaine était conduite par le vice-président des États-Unis, JD Vance, accompagné du secrétaire d’État Marco Rubio.

Lorsque JD Vance est apparu sur l’écran géant du stade, saluant la foule tout en brandissant le drapeau américain, le public a réagi par des sifflets et des huées, selon la retransmission en direct de l’événement.

«Voici le vice-président JD Vance et son épouse Usha. Oups, cela fait beaucoup de huées pour lui», a commenté un présentateur à l’antenne.

Cette réaction intervient après plusieurs jours de tensions liées à la participation d’agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis au dispositif de sécurité des Jeux.

Le département américain de la Sécurité intérieure a confirmé la présence à Milan de personnels des services d’enquêtes de la Sécurité intérieure, suscitant une vague de protestations et une forte opposition de la part de responsables politiques italiens et de citoyens.

«Ils ne sont pas les bienvenus à Milan», a déclaré le maire de la ville, Giuseppe Sala, lors d’une interview à la radio, qualifiant l’ICE de «milice qui tue».

Le week-end dernier, des milliers de personnes se sont rassemblées sur la Piazza 25 Aprile pour dénoncer la présence de ces agents et alerter sur de possibles violations des droits civiques.

En amont de la cérémonie, la présidente du Comité international olympique, Kirsty Coventry, a réagi à ces préoccupations en déclarant : «J’espère que la cérémonie d’ouverture sera perçue par tous comme une occasion de se respecter mutuellement».

La délégation israélienne, composée de neuf athlètes olympiques et d’un athlète paralympique, a également essuyé «quelques huées» lors de son entrée dans le stade, bien que le bruit de la foule ait été en grande partie couvert par la musique.

Par ailleurs, d’autres manifestations ont été signalées à Cortina d’Ampezzo et à Predazzo, où des défilés parallèles ont été organisés.

La sécurité demeure une préoccupation majeure pour plusieurs délégations, dans un contexte de sensibilité politique accrue tout au long des Jeux.

Selon des responsables palestiniens, plus de 800 athlètes ont été tués à Gaza depuis le début de l’offensive israélienne le 7 octobre 2023, alors que la communauté sportive continue de subir les bombardements, la famine et l’effondrement des infrastructures.

Source: Anadolu