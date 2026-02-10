mardi, 10/02/2026   
    Reuters : Les États-Unis vont transférer des postes de commandement de l’OTAN à des officiers européens

      Selon une source militaire citée par Reuters, les États-Unis ont l’intention de transférer deux centres de commandement clés de l’OTAN, l’un à Naples (Italie) et l’autre à Norfolk (Virginie).

      Cette décision s’inscrit dans la lignée des exigences du président américain Donald Trump, qui souhaite que les pays européens assument « davantage de responsabilités en matière de sécurité ».

      Son administration a appelé à ce que l’alliance militaire, longtemps dominée par les États-Unis, soit « dirigée par les Européens ».

      Source : Médias

