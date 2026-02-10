Attaque américaine sans précédent : un sénateur menace l’Égypte, la Turquie et le Qatar

Le sénateur républicain américain Lindsey Graham a lancé « une attaque virulente contre plusieurs alliés des États-Unis », les accusant « de vivre dans un monde d’illusions pour leur maintien en contact avec le régime iranien ».

Graham a déclaré : « À nos prétendus alliés régionaux : si vous pensez un seul instant qu’il est judicieux de maintenir l’ayatollah et son régime meurtrier au pouvoir après tout le rejet et la résistance manifestés par le peuple iranien, alors vous vivez dans un monde d’illusions. »

Le sénateur, l’un des membres les plus influents des commissions des Affaires étrangères et des Forces armées du Sénat, s’est adressé directement à certains pays : « À la Turquie, au Qatar, à l’Égypte et aux autres… votre volonté de maintenir le statu quo et d’ignorer les revendications légitimes du peuple iranien est, à mon sens, inadmissible et contraire aux intérêts de sécurité nationale américains, ainsi qu’aux principes moraux les plus élémentaires.»

Graham a qualifié le Guide suprême de la révolution islamique iranienne de « nazi religieux », affirmant que « le régime actuel de Téhéran massacre son propre peuple et représente une menace existentielle pour la région ». Il a appelé les pays de la région à « se dresser courageusement et unis » contre ce régime.

Graham a souligné que le président américain Donald Trump avait adressé un message direct au peuple iranien : « Continuez à protester ; l’aide arrive », ajoutant : « Je crois qu’il est un homme de parole et qu’il sera du bon côté de l’histoire.»

Les propos de Graham interviennent dans un contexte de tensions internes croissantes en Iran, de menaces américaines persistantes de nouvelles attaques contre Téhéran pour renverser le régime iranien, de fortes pressions économiques dues aux sanctions américaines et d’expansion des programmes nucléaire et balistique iraniens.

Le sénateur Graham est connu depuis des décennies pour sa position intransigeante à l’égard de l’Iran et est un fervent défenseur de la politique de « pression maximale » de l’administration Trump.

Source : Médias