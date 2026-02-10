L’Iran ne cédera jamais aux pressions américaines lors des négociations (Général Shekarchi)

Le porte-parole des forces armées de la République islamique d’Iran, le général de brigade Abolfazl Shekarchi, s’exprime lors d’une interview exclusive accordée à Press TV, ce lundi 9 février 2026.

La République islamique d’Iran ne cédera jamais aux pressions ni aux exigences excessives des États-Unis, a déclaré le lundi le porte-parole des forces armées iraniennes, lors d’une interview exclusive à Press TV, après les pourparlers indirects sur le nucléaire iranien à Oman.

Évoquant la coordination et l’unité entre les forces armées et l’appareil diplomatique de la République islamique, le général de brigade Abolfazl Shekarchi a exhorté l’équipe de négociation à poursuivre les pourparlers avec fermeté, car elle est soutenue par la nation et les forces armées.

« Les forces armées iraniennes sont prêtes à faire face à tout complot que les États-Unis pourraient ourdir contre notre pays. Nous y répondrons de manière appropriée et au moment opportun », a-t-il martelé.

Ses remarques tombent alors que les délégations iranienne et américaine, dirigées par le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi et l’envoyé spécial du président américain en Asie de l’Ouest Steve Witkoff, ont repris les pourparlers indirects à Mascate le 6 février, plusieurs mois après l’agression israélienne de juin 2025.

Interrogé sur le niveau de préparation militaire et les capacités de dissuasion des forces armées iraniennes, le général Shekarchi a fait état du niveau très élevé de leur préparation pour riposter aux éventuelles actions de l’ennemi, avant de souligner que les forces armées du pays ont renforcé leurs capacités après la guerre des Douze jours et qu’elles sont entièrement prêtes à faire face à toute erreur stratégique.

Dans la foulée, le général Shekarchi a réaffirmé la détermination des forces armées à défendre le peuple iranien et l’intégrité territoriale du pays.

Ailleurs dans ses propos, le porte-parole des forces armées iraniennes a mis en garde les États-Unis et Israël contre tout nouvel acte d’agression : « S’ils commettent une nouvelle erreur, la riposte sera cette fois, bien plus décisive, et le champ de bataille s’étendra considérablement », a-t-il martelé, avertissant que les intérêts américains et israéliens dans toute la région seront menacés.

En cas d’une nouvelle agression, les cibles que nous frapperons seront bien plus élargies en comparaison à celles touchées lors de la guerre des 12 jours, a-t-il indiqué, soulignant que les intérêts économiques des ennemis ne seraient pas à l’abri de la riposte des forces armées de la RII, poursuivant que quiconque se joindrait aux États-Unis dans une nouvelle erreur stratégique contre la République islamique serait ajouté à la liste des cibles iranienne.

Le général Shekarchi a mis en garde les États-Unis et ‘Israël’ contre les conséquences de toute nouvelle agression, ajoutant que pendant la guerre des Douze jours, l’Iran leur a asséné de durs coups et que cette fois, la riposte iranienne sera bien plus sévère.

Quiconque se ralliera aux États-Unis et à l’entité sioniste dans une éventuelle agression contre l’Iran en leur cédant son espace aérien ou d’autres ressources, doit savoir que nous défendrons notre territoire avec puissance et force, forts de notre foi divine, a poursuivi le porte-parole des forces armées iraniennes.

Selon lui, les ennemis de la République islamique mènent une guerre psychologique visant à intimider la population iranienne, mais en vain.

« Nous ne cherchons pas la guerre. Nous n’avons jamais voulu déclencher une guerre dans la région, mais si une guerre venait à éclater, ce sera au détriment de toute la région », a-t-il ajouté.

Il est à rappeler qu’entre le 13 et le 24 juin, Israël a mené une agression flagrante et non provoquée contre la République islamique, entraînant la mort d’au moins 1 060 personnes, parmi lesquelles de hauts commandants militaires, des scientifiques nucléaires et des civils. Cette agression a été lancée deux jours seulement avant la tenue du sixième cycle de négociations nucléaires indirectes Téhéran-Washington.

Le 22 juin, les États-Unis se sont joints à l’agression israélienne, en prenant pour cible trois sites nucléaires iraniens, à savoir Fordow, Ispahan et Natanz.

Le 24 juin, l’Iran, grâce à ses opérations de représailles réussies contre le régime israélien et les États-Unis, a pu imposer un arrêt de l’agression illégale.

Source : Avec PressTV