Netanyahu ordonne le remplacement du tampon « État de Palestine » par « Conseil de paix » au point de passage de Rafah

Un journal israélien a rapporté que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a ordonné un réexamen du tampon apposé sur les passeports des Palestiniens traversant le point de passage de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, afin de remplacer la mention « État de Palestine » par « Conseil de paix ».

Le quotidien Yediot Aharonot a rapporté lundi soir, citant des sources politiques anonymes, que M. Netanyahu avait demandé que le tampon sur les passeports palestiniens soit remplacé par celui du « Conseil de paix », dont la création avait été annoncée par le président américain Donald Trump le 16 janvier, au lieu de « État de Palestine ».

Le journal explique que cette directive fait suite à une remarque du chef du Shin Bet (service de sécurité intérieure israélien), David Zinni, qui a souligné dimanche, lors d’une réunion du cabinet de sécurité, que les passeports des Palestiniens traversant le point de passage de Rafah avec l’Égypte étaient tamponnés avec la mention « État de Palestine », un tampon délivré par l’Autorité palestinienne.

Le 2 février, ‘Israël’ a rouvert le côté palestinien du point de passage de Rafah, qu’il occupe depuis mai 2024, de manière très limitée et sous des restrictions extrêmement strictes.

‘Israël’ était censé rouvrir ce point de passage lors de la première phase de l’accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2024, mais il n’a pas respecté cet engagement.