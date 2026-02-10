Larijani se rend à Oman dans le contexte de négociations indirectes avec Washington

Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien (CSSN), Ali Larijani, arrive à Mascate, à Oman, le 10 février 2026.

Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien (CSSN), Ali Larijani, s’est rendu à Mascate, capitale d’Oman, pour des discussions de haut niveau, alors que se préparent de nouvelles négociations indirectes sur le nucléaire entre Téhéran et Washington.

M. Larijani, qui a quitté Téhéran tôt mardi matin, doit s’entretenir avec de hauts responsables omanais, dont le sultan Haitham bin Tariq et le ministre des Affaires étrangères Badr bin Hamad Al Busaidi.

Les discussions porteront sur les derniers développements régionaux et internationaux, ainsi que sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays.

Vendredi, l’Iran et les États-Unis ont tenu une nouvelle série de négociations indirectes sur le nucléaire à Mascate.

Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui dirigeait la délégation iranienne, a qualifié les pourparlers de « bon début », ajoutant que les deux parties entendaient poursuivre les discussions.

Ces négociations sont intervenues alors que les États-Unis ont considérablement renforcé leur présence militaire dans la région, alimentant les spéculations quant à une confrontation militaire avec la République islamique d’Iran.

Les États-Unis se sont joints au régime israélien lors de la guerre des douze jours imposée par ce dernier à l’Iran en juin dernier, malgré des négociations indirectes en cours entre responsables américains et iraniens visant à résoudre les différends par la voie diplomatique.

Cette agression a toutefois suscité une riposte iranienne ferme, contraignant le régime israélien à demander un cessez-le-feu par l’intermédiaire de Washington.

Source : Avec PressTV