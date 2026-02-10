Cheikh Qassem : « Israël » doit rester sans frontière ni stabilité

Le secrétaire général du Hezbollah, cheikh Naïm Qassem, a affirmé mardi le 10 février que l’entité «israélienne» et les États-Unis sont aujourd’hui plus faibles que jamais, soulignant que «le Liban a besoin de la résistance pour se renforcer et bâtir un avenir pour les générations futures».

Dans son discours lors de la cérémonie commémorative en l’honneur du commandant hajj Ali Hassan Salhab «Haj Malek», décédé le mois dernier des suites d’une maladie, cheikh Qassem a déclaré que ce commandant djihadiste était «connu sur les champs de bataille du djihad et dans tous les foyers de résistance ; tout le Liban est une terre de résistance».

«Haj Salhab est issu de la Békaa, le berceau de la résistance, une région d’honneur et de sacrifice, la région qui a donné au Liban sa fierté et sa dignité. Il appartenait à la première génération de la résistance et l’a rejointe en 1983», a-t-il indiqué.

Cheikh Qassem a ajouté que «Hajj Malek a gravi les échelons, assumant de nombreuses responsabilités, et était reconnu pour sa compétence, sa détermination, son esprit de sacrifice et sa générosité». «Il était un modèle d’excellence sur les plans éducatif et éthique».

Et de poursuivre: «Hajj Malek a dirigé et participé à de nombreuses opérations de la résistance avant et après la libération de 2000, il fut l’un des commandants lors des affrontements de 2006».

«Hajj Malek s’est distingué par sa lutte contre les takfiristes, commandant militaire de la région de la Békaa en 2016, il a joué un rôle décisif et influent dans les combats», a-t-il dit.

La République islamique d’Iran, l’espoir des opprimés

Sur la victoire de la Révolution islamique en Iran, cheikh Qassem a affirmé qu’«après sa victoire en 1979, la République islamique d’Iran s’est tenue aux côtés des opprimés du monde, elle a ravivé la résistance dans la région et a hissé l’étendard de la Palestine pour sa libération».

«La Révolution islamique a affronté 47 années de pressions et est restée inébranlable et digne, progressant, faisant face à l’adversité et donnant espoir aux opprimés», a-t-il souligné, ajoutant que «la République islamique a remporté la victoire dans toutes ses confrontations, en particulier face à l’agression israélienne».

«Nous sommes convaincus que, sous la direction du Leader de la Révolution islamique, l’imam sayyed Ali Khamenei, l’Iran restera digne, libre, inébranlable et pérenne», a-t-il lancé.

Cheikh Qassem a ensuite présenté ses condoléances au peuple pakistanais pour les victimes du crime commis par un membre déviant de «Daech» lors des attentats à la bombe contre la mosquée Khadija al-Kobra.

La résistance a sauvé le Liban

Revenant au Liban, le secrétaire général du Hezbollah a assuré que «notre résistance au Liban est un djihad, pour repousser l’agression et protéger la terre, l’honneur, la dignité et la fierté».

«L’ennemi israélien est une tumeur cancéreuse, le droit international, lorsqu’il parle d’Israël, affirme qu’il s’agit d’un État occupant», a-t-il rappelé.

Et d’ajouter: «Tout ce qui concerne la Palestine concerne le Liban et la région, car Israël se base sur la Palestine pour étendre son influence à tous les pays de la région».

Cheikh Qassem a par ailleurs réitéré que «cette résistance a sauvé le Liban en l’absence de l’État et vu l’incapacité de l’armée à le défendre, elle s’est montrée inébranlable face à Israël».

Dans ce contexte, il a adressé un conseil à l’État libanais: «Si l’État libanais souhaite se renforcer et bâtir un avenir pour les générations futures, il a besoin du soutien de la résistance qui possède l’expérience et la détermination nécessaires», précisant qu’«il était de la responsabilité de l’État d’étudier comment tirer profit des capacités de la résistance».

Tout en confirmant que «personne n’avait le droit d’imposer des diktats au Liban pour affaiblir ses capacités de défense», cheikh Qassem a insisté que «le désarmement de la Résistance est l’objectif principal d’Israël et des États-Unis».

Il a ainsi rappelé: «Nous avons un grand homme qui a été martyrisé au Liban, Son Éminence le martyr sayyed Hassan Nasrallah, pour la préservation de ce pays».

«Israël» doit rester sans frontières ni stabilité

Cheikh Qassem a cependant indiqué que «toute la région est aujourd’hui façonnée pour servir l’hégémonie américano-israélienne», promettant que «le Liban ne serait pas un instrument de cette hégémonie et de cette défaite».

Et de souligner: «Israël est aujourd’hui plus faible, il n’a aucune valeur sans les États-Unis, il n’a pas réussi à remporter une victoire décisive, son influence internationale s’est détériorée, c’est la preuve de son déclin».

«Les États-Unis sont également plus faibles aujourd’hui que jamais, ils n’accumulent pas de succès, mais plutôt des ennemis et des peuples qui la rejettent», a-t-il encore dit.

Cheikh Qassem a par ailleurs martelé que «nous sommes déterminés à ce qu’Israël reste sans frontières et sans stabilité», soulignant que «notre fermeté et celle des Palestiniens empêchent la réalisation des objectifs d’Israël».

Le Hezbollah toujours engagé envers son peuple

Plus loin dans ses propos, il a affirmé: «Ce que la résistance libanaise a enduré, depuis les explosions des bipeurs et le ciblage de ses capacités, jusqu’au martyre des deux sayyeds et des leaders, ébranlerait les montagnes et ferait s’écrouler des nations. Cependant, nous avons gardé la tête haute».

Sur le dossier d’hébergement, cheikh Qassem a révélé que «le Hezbollah avait décidé d’offrir un hébergement d’urgence de trois mois à toute personne dont le logement a été détruit ou rendu inhabitable», bien que «cela relève de la responsabilité de l’État».

«Cependant, face à l’incapacité de l’Etat à assumer cette responsabilité, nous nous estimons responsables de fournir un abri par tous les moyens possibles, car nous sommes engagés envers notre peuple», a-t-il ajouté.

Cheikh Qassem a conclu son discours en déclarant que «le Hezbollah insiste sur l’importance de la tenue des élections législatives dans les délais prévus et œuvre à cet objectif».