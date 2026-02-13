Syrie : Incursion des forces israéliennes dans la campagne de Quneitra et perquisition d’une maison

Les forces d’occupation israéliennes se sont infiltrées, tôt vendredi matin, dans le village d’Aïn al-Zawan, dans la campagne sud de Quneitra, au sud-ouest de la Syrie.

Selon l’agence de presse syrienne SANA, les forces d’occupation, à bord de six Humvees, ont progressé vers l’ouest de la zone de Tal al-Ahmar en direction du village, où elles ont perquisitionné le domicile d’un habitant.

SANA indique que les forces d’occupation restent déployées dans les environs, « sans que les raisons de cette perquisition soient connues ».

Jeudi, toujours dans la campagne sud de Quneitra, les forces d’occupation israéliennes étaient entrées dans le village de Saïda al-Hanout, selon SANA.

Ces violations répétées s’inscrivent dans le cadre des agressions israéliennes contre la souveraineté et le territoire syriens, ainsi que contre la sécurité de ses citoyens, qui se sont intensifiées depuis la chute du précédent régime le 8 décembre 2024.