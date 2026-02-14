samedi, 14/02/2026   
    Zelensky rencontre Reza Pahlavi en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité

      Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi avoir rencontré Reza Pahlavi, fils du dernier Shah d’Iran, en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité.

      Dans un message publié sur la plateforme X, il a déclaré : « Nous avons discuté de l’importance de renforcer les sanctions contre le régime iranien », ajoutant « qu’ils ont condamné la coopération entre la Russie et l’Iran ».

      Auparavant, au Forum de Davos en Suisse, M. Zelensky avait appelé à « ne pas laisser le régime iranien survivre ».

      Auparavant encore, au plus fort des troubles armés en Iran, le président ukrainien avait exhorté la communauté internationale à « aider les manifestants » iraniens à obtenir un changement de régime.

      En réponse, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré que « le monde en a assez de ces charlatans », affirmant que « Zelensky a pillé les caisses des contribuables américains et européens pour enrichir ses généraux corrompus, sous prétexte de lutter contre ce qu’il a qualifié d’« agression illégale contre son pays », en violation de la Charte des Nations Unies.

      Araqchi a souligné que « l’Iran, contrairement à l’armée ukrainienne, qu’il a décrite comme dépendante des puissances étrangères et infestée de mercenaires, sait parfaitement se défendre et son pays n’a absolument aucun besoin de mendier de l’aide à l’étranger ».

      Source : Médias

