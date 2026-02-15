Liban : Attaques israéliennes dans le Sud

L’occupation israélienne a lancé des attaques contre plusieurs zones du Sud-Liban samedi soir.

Notre correspondant au Sud-Liban a rapporté que « des avions de combat israéliens ont ciblé les abords des villes de Basaliya et Mlikh, ainsi que les hauteurs du Rihan, dans le district de Jezzine, au gouvernorat du Sud ».

Toujours dans le district de Jezzine, « l’occupation israélienne a ciblé les hauteurs de Jabbour et une carrière de pierre aux abords de la ville de Sajd ».

Les attaques israéliennes se sont également étendues à la région de Wadi Barghaz, dans la région de Hasbaya.

Selon notre correspondant, les avions de l’occupation ont également ciblé la zone située entre les villes de Houmine et Deir Zahrani, au gouvernorat de Nabatieh.

Notre correspondant a également rapporté « qu’un hélicoptère israélien a largué des engins explosifs sur une maison du quartier d’Al-Kassair, dans la ville de Mays al-Jabal, près de la frontière avec la Palestine occupée ».

Source : Médias