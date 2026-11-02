Détenus de Gaza : la Ligue arabe exige une enquête internationale sur les tortures israéliennes

La Ligue arabe veut voir clair sur le sort des détenus palestiniens. Elle a exigé une enquête internationale indépendante sur la torture et les mauvais traitements systématiques infligés aux Palestiniens de Gaza. Il s’agit des détenus de la prison israélienne de Ramla. La Ligue arabe insiste sur la nécessité de demander des comptes aux responsables de abus.

Dans un communiqué officiel, l’organisation panarabe a condamné les agressions récurrentes contre les prisonniers de l’aile Rakevet de l’établissement, signalant que ces violences ont causé de graves blessures et brûlures aux détenus.

L’organisation a qualifié ces pratiques de violations flagrantes du droit international humanitaire, notamment des Conventions de Genève et de la Convention contre la torture, déclarant qu’elles constituent des crimes contre l’humanité nécessitant des poursuites judiciaires..

La Ligue arabe a appelé à la cessation immédiate de tous les mauvais traitements et a exhorté les autorités israéliennes. Elle demande le droit d’accès sans restrictions au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et aux observateurs internationaux indépendants. L’objectif est de documenter les conditions de détention et de fournir les soins médicaux nécessaires.

Elle a également exigé la libération inconditionnelle des détenus malades et blessés ainsi que la fin immédiate des détentions arbitraires.

Agressions systématiques du week-end

Cet appel diplomatique fait suite à un rapport du 27 octobre du Bureau des médias des prisonniers palestiniens. Il documente des violences récurrentes contre les détenus de Gaza dans l’aile Rakevet.

Selon le rapport, des agressions ont régulièrement lieu les vendredis et samedis, notamment à coups de matraque, au moyen de gaz lacrymogènes, de gaz poivre, de balles en caoutchouc et de grenades assourdissantes.

Cet organisme de défense des droits humains a également signalé des séances d’agression particulières. Des gardiens de prison pénètrent dans les cellules, accompagnés de chiens policiers. Par la suite, ils transfèrent de force les détenus dans des pièces dépourvues de caméras de surveillance afin de les agresser à l’abri des regards.

Le bureau a averti que les violences en cours présentent un risque grave pour la vie des détenus, en particulier ceux qui souffrent de blessures préexistantes et de maladies chroniques.

La Ligue arabe a exhorté la communauté internationale dans son ensemble, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies et l’Assemblée générale de l’ONU à s’impliquer vigoureusement, afin de protéger les prisonniers palestiniens et mettre fin à la culture de l’impunité.

Source : TRT