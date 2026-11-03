Eisenkot : Je ne serai pas sous les ordres de Netanyahu, même si Trump me le demandait

La chaîne israélienne Kan a rapporté, citant Gadi Eisenkot, chef du parti israélien Yashar, qu’il « ne se placerait jamais sous les ordres de Benjamin Netanyahu ».

Selon la chaîne, Eisenkot a réaffirmé sa position, précisant qu’il la maintiendrait même si le président américain Donald Trump lui demandait le contraire, soulignant qu’il s’agit là d’une « affaire intérieure israélienne ».

Plus tôt ce lundi, Avigdor Liberman, chef du parti Israël Beytenou, a déclaré lors d’une conférence de presse que sa formation recommanderait de confier à Eisenkot le mandat de former un gouvernement, mettant ainsi fin à de nombreuses spéculations, comme l’a rapporté le site The Times of Israel.

Samedi dernier, Eisenkot avait énoncé quatre principes pour rejoindre la coalition qu’il propose de former, affirmant que « tout membre de la Knesset » prêt à accepter ces principes pourrait devenir partenaire dans la formation du prochain gouvernement.

Les résultats du scrutin ont attribué 21 sièges à la Knesset au parti Yashar, portant le total des sièges du bloc dirigé par Eisenkot à 48. De son côté, le parti Likoud a obtenu 27 sièges, portant le total du bloc mené par le Premier ministre Benjamin Netanyahu à 53 sièges, tandis que les partis arabes ont recueilli 19 sièges. À l’issue du dépouillement des voix, Eisenkot a déclaré qu’il « entend former un gouvernement sioniste de large envergure, rassemblant des élus qui s’accordent sur la nature fondamentale d’Israël, sur les engagements relatifs au service national, ainsi que sur la nécessité d’éliminer les capacités militaires et gouvernementales du mouvement Hamas dans la bande de Gaza ».

Source : Médias