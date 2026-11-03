Une ancienne soldate israélienne révèle les pratiques de manipulation médiatique au sein de l’armée israélienne

Ayelet Kreuzer, ancienne soldate dans l’Unité des porte-parole de l’armée israélienne, a révélé avoir participé à l’élaboration de récits médiatiques trompeurs pendant son service, y compris la manipulation d’informations, l’étiquetage mensonger de Palestiniens innocents comme « terroristes » et l’adaptation des messages à différents publics cibles.

Dans un post sur les réseaux sociaux, elle a écrit : « Au cours de mon travail au sein de l’unité du porte-parole de Tsahal, je me suis familiarisée non seulement avec la réalité en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, mais aussi avec la manière dont l’armée choisit de présenter cette réalité au public. »

L’ancienne soldate a poursuivi : « J’ai constaté à quel point le porte-parole de l’armée contrôle notre perception de la réalité et comment il manipule la vérité de manière problématique. »

Et d’ajouter : « l’objectif du travail de l’unité du porte-parole de Tsahal auprès du public israélien était de renforcer la confiance de ce dernier envers l’armée, tandis que le droit du public à l’information était, au mieux, une question secondaire. L’objectif du travail auprès du public international était de renforcer et d’étendre la légitimité des opérations militaires, et là aussi, le prix à payer était la vérité. »

Elle a révélé son implication dans la rédaction des informations trompeuses transmises aux médias : « Pendant mon service, j’ai manipulé les détails publiés dans les médias, et j’ai vu comment le mot « terroriste » était également associé à des Palestiniens innocents, et comment la déclaration était formulée pour correspondre au public cible et à l’objectif spécifique. »

Elle a aussi écrit : « J’ai aussi appris à annoncer la mort de dizaines de personnes lors d’une seule attaque, puis à ajouter automatiquement que nous regrettons chaque blessé, y compris parmi les civils. Cela faisait partie de mon entraînement. »

Le témoignage de Kreuzer a été fait alors qu’elle annonçait sa nomination en tant que porte-parole de Breaking the Silence, une organisation d’anciens soldats israéliens qui dévoilent les exactions de l’armée d’occupation contre les Palestiniens, en insistant sur le fait qu’elle refuse désormais de garder le silence sur les injustices dont elle a été témoin pendant son service.

« Je ne me tairai pas. Si vous avez servi pendant la guerre, ne vous taisez pas non plus », a-t-elle conclu.

Source : Divers