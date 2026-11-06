Yémen : 30 martyrs et blessés dans des raids saoudiens sur un marché-vidéos

Vendredi matin, trois frappes aériennes saoudiennes ont ciblé le marché populaire d’Al-Hadara, dans le district d’Al-Waziyah, dans le gouvernorat de Taëz, alors qu’il était bondé de citoyens, faisant plus de 30 victimes civiles, dont des martyrs et des blessés, selon un premier bilan rapporté par notre correspondant à Taëz.

Les informations recueillies sur place font état de victimes et de blessés, au milieu de scènes de destruction et de restes éparpillés, tandis que les habitants se sont précipités sur les lieux de l’attaque pour rechercher leurs proches et prodiguer les premiers soins aux blessés.