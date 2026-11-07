Média israélien : la décision de Trump concernant la suspension de l’aide à Israël n’a pas encore été finalisée

L’arrêt de l’aide américaine à ‘Israël’ d’ici la fin de l’année, annoncé par le président Donald Trump à la veille des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, « n’est pas une décision définitive », a révélé une source au média israélien i24.

L’annonce par le président américain Donald Trump de la suspension de l’aide américaine annuelle à Israël, qui se chiffre en milliards de dollars, a suscité de nombreuses réactions et soulevé de nombreuses questions en Israël.

Des discussions discrètes sont déjà en cours avec les Américains afin d’opter pour une transition progressive, rapporte i24 selon lequel Israël a choisi de ne pas répondre aux déclarations du président, pour éviter toute crise.

« Israël s’efforce activement de gagner du temps et mène actuellement des contacts discrets et extrêmement sensibles afin de parvenir à une solution acceptable pour toutes les parties », précise ce média.

Hier, le porte-parole du système médiatique national israélien, Doron Spigelman, a fait une première déclaration, très prudente et hésitante. Dans une interview accordée à Fox News, il a déclaré : « Nous voulons passer de l’assistance au partenariat. »

Le bureau de Netanyahu a confirmé vendredi que le passage de l’aide au « partenariat » reflète la solidité des relations américano-israéliennes, soulignant « la capacité de l’économie israélienne à résister à ce changement ».

Le Jerusalem Post a cité l’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, qui a déclaré que Trump et Netanyahu avaient convenu de passer d’un système d’aide militaire à une relation commerciale et sécuritaire différente, considérant que cette mesure garantissait la poursuite de la coopération à long terme.

Mais Huckabee a reconnu qu’il n’était pas clair si le financement convenu sous l’administration de l’ancien président Barack Obama prendrait effectivement fin à la fin de 2026, notant les tentatives pour obtenir des éclaircissements.

Selon le Jerusalem Post, le calendrier et les modalités de l’arrêt du financement restent indéterminés, étant donné que le protocole d’accord est toujours en vigueur jusqu’en 2028, et il est difficile de savoir si l’annonce de Trump entraînera une réduction réelle des dépenses américaines en Israël ou un changement dans les canaux par lesquels elles sont versées.

A la veille du scrutin électoral aux Etats-Unis, Trump avait fait la surprise en déclarant la suspension de cette aide, au motif qu’il ne pouvait pas permettre que « les réalisations de mon administration soient compromises par l’exploitation d’Israël par des candidats comme Abdul El-Sayed dans le Michigan ».

« Abdul El-Sayed ne cesse de demander pourquoi 4 milliards de dollars sont versés chaque année à Israël, et l’arrêt de cette aide permettra de régler ce problème », a-t-il déploré.

Le candidat d’origine égyptienne devenu le premier sénateur musulman américain avait souvent critiqué l’aide militaire inconditionnelle à Israël, affirmant que la priorité en matière de financement devrait être accordée aux citoyens américains.

Source : Médias