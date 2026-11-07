France : la justice suspend la fermeture de l’école Al Ghazali. Le CFCM déplore « des mesures disproportionnées »

L’école Al Ghazali de Creil pourra rouvrir ses portes lundi, après la suspension par le tribunal administratif d’Amiens de l’arrêté préfectoral ordonnant sa fermeture pour une durée de six mois, selon des informations publiées vendredi par Le Parisien.

La décision judiciaire constitue un nouveau rebondissement dans ce dossier, marqué par plusieurs recours engagés par les associations gestionnaires de l’établissement contre les mesures prises par les autorités.

Le préfet de l’Oise avait ordonné, le 29 septembre, la fermeture administrative de l’ensemble du groupe scolaire, qui accueille des élèves du primaire, du collège et du lycée. La mesure, entrée en vigueur le 30 septembre, concernait 258 élèves.

La préfecture avait justifié cette mesure par des manquements concernant notamment la sécurité, la santé et la protection des élèves mineurs.

Elle avait également invoqué des irrégularités constatées lors d’un contrôle effectué le 22 septembre, notamment l’utilisation de salles de classe supplémentaires qui n’auraient pas été déclarées conformément à la réglementation.

Le 7 octobre, le tribunal administratif d’Amiens avait initialement rejeté les recours en urgence déposés par les associations gestionnaires, estimant que l’établissement ne présentait pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité des élèves et que les associations n’avaient pas suffisamment contesté les irrégularités relevées lors du contrôle du 22 septembre.

Cette première décision avait contraint les familles à trouver rapidement de nouveaux établissements pour leurs enfants. Selon Le Parisien, environ 160 élèves avaient alors été réaffectés dans des établissements publics.

La nouvelle décision rendue vendredi 6 novembre par le tribunal administratif d’Amiens permet désormais à l’établissement de reprendre ses activités. L’avocat de l’école, Sefen Guez Guez, a indiqué que les familles souhaitant réinscrire leurs enfants pourraient le faire dès lundi.

CFCM : mettre fin aux mesures « disproportionnées »

Après cette décision, le Conseil français du culte musulman (CFCM) a appelé, samedi, les autorités françaises à mettre fin aux mesures administratives qu’il estime disproportionnées à l’encontre des établissements scolaires privés musulmans.

Dans son communiqué, l’organisation a exprimé sa « vive préoccupation » face à la multiplication des mesures administratives visant les établissements scolaires privés musulmans.

Le CFCM a également évoqué le cas du collège privé musulman Avicenne, situé à Nice. Le 10 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant la fermeture définitive de cet établissement.

Le CFCM appelle les autorités à garantir l’application des mêmes principes juridiques à l’ensemble des établissements scolaires, sans distinction de confession.

« Le droit doit être le même pour tous », souligne l’organisation dans son communiqué.

Le CFCM estime que le respect de l’État de droit implique également que les décisions administratives ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits et aux libertés des établissements concernés.

Source : Médias