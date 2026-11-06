USA : environ 2 400 m$, les pertes des entreprises liées à l’IA

Les valeurs technologiques ont subi un violent mouvement de vente mondial dans le sillage du triomphe des démocrates aux élections de mi-mandat américaines, amplifiant un recul déjà engagé depuis plusieurs semaines.

Le Nasdaq 100, indice regroupant cent grandes valeurs non financières américaines dominé par les géants de la technologie, a perdu près de 15% depuis son record historique du 6 octobre.

Les « Sept Magnifiques » (Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Nvidia et Tesla), locomotives de la Bourse américaine ces dernières années, ont vu leur capitalisation boursière cumulée fondre de 9,5% depuis la même date, soit près de 2.400 milliards de dollars.

Nvidia (-24%), Alphabet, la maison mère de Google (-18%) et Meta (-16,5%) ont enregistré les chutes les plus spectaculaires.

En Asie, le Nikkei 225, indice vedette japonais, a perdu plus de 20% depuis son plus haut de fin juin, tandis que l’indice principal sud-coréen, le Kospi, très dépendant des valeurs technologiques, a fondu d’environ 45% sur la même période.

Le Taiex taïwanais, qui avait atteint un sommet en même temps que le Nasdaq début octobre, a perdu plus de 20% en un mois.

Plusieurs poids lourds du secteur de l’intelligence artificielle ont enregistré jeudi leur pire séance depuis des mois, voire des années, en raison de craintes d’une régulation renforcée aux États-Unis.

L’action du géant des puces Nvidia, deuxième capitalisation boursière mondiale derrière Apple, a chuté de 9,3% jeudi, enregistrant sa pire séance depuis janvier 2025. Le titre de son rival AMD a dévissé de 17,3%.

Le titre du fabricant de semi-conducteurs Broadcom a perdu 10,4%, sa plus forte baisse depuis juin, tandis que celui du géant du cloud Oracle a abandonné 6,9%.

Les entreprises liées à Elon Musk, soutien financier majeur des républicains durant la campagne, ont elles aussi décroché. L’action Tesla a cédé 10,8%, une chute qui figure au 2e rang des plus fortes baisses de l’année pour le titre, tandis que SpaceX a reculé de 9,1%, classant cette séance au 4e rang des pires depuis son entrée en Bourse en juin 2026.

Par rapport à son plus haut datant de mi-juin, SpaceX a perdu près de 36% de sa capitalisation, tandis que celle de Tesla est de 19% inférieure à son record de mai.

Source : AFP