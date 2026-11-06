Ali Ammar critique la déclaration publiée par cinq ambassades au Liban

Ali Ammar, député du Hezbollah membre de la commission des affaires étrangères du Parlement libanais a critiqué la déclaration publiée par les ambassades des États-Unis d’Amérique, de Grande-Bretagne, d’Australie, du Canada et du Japon.

Cette déclaration « témoigne d’une vulgarité et d’une insolence extrêmes, car elle révèle une audace flagrante visant à s’ingérer dans les moindres détails des affaires intérieures libanaises, sans aucun égard pour la souveraineté du Liban, l’indépendance de son pouvoir judiciaire, les normes diplomatiques ou la dignité du peuple libanais, allant jusqu’à interférer dans la détermination de ses choix nationaux et à lui imposer des orientations politiques », a-t-il déploré, dans un communiqué publié par le Bureau médiatique du Hezbollah.

L’ambassade des États-Unis à Beyrouth a publié une déclaration se réclamant être les « Amis du Liban », qui citait : « Nous, les ambassades du Royaume-Uni, des États-Unis d’Amérique, d’Australie, du Canada et du Japon, en tant qu’Amis du Liban, affirmons notre ferme soutien au gouvernement libanais pour garantir que les armes soient exclusivement entre les mains de l’État et que l’État seul ait l’autorité pour décider des questions de guerre et de paix.

Ammar a aussi reproché aux autorités libanaises son laxisme avec ces ingérences.

« Le fait que les autorités libanaises persistent à permettre ces interventions répétées et les traitent comme s’il s’agissait d’actes normaux et courants est totalement inacceptable et condamnable. Leur responsabilité nationale et constitutionnelle exige qu’elles prennent des mesures sérieuses et efficaces pour mettre fin à ces violations qui portent atteinte à la souveraineté du Liban et de ses institutions, et constituent une insulte intolérable à l’égard de tous les Libanais. »

Il a ajouté : « Il aurait été plus approprié que ces pays, qui prétendent faussement être les amis du Liban et désireux de le soutenir, se réunissent pour publier une déclaration rejetant la poursuite de l’occupation israélienne des territoires libanais, condamner les attaques quotidiennes contre la souveraineté libanaise, les crimes, les destructions et déplacement de population, ainsi que la violation constante des accords et résolutions internationaux ».

Et Ammar de conclure que ces Etat devraient afficher « leur soutien au droit du peuple libanais, garanti par les lois et conventions internationales, de se défendre et de défendre son territoire par tous les moyens légitimes, et appeler au dialogue et à l’entente nationale entre les Libanais, au lieu de contribuer à attiser les divisions et à inciter à la discorde parmi eux et de défendre leurs ennemis. »

Source : Divers