Ex-ambassadeur des États-Unis en « Israël »: Netanyahu est une figure « toxique » et la formation d’un gouvernement avec de nouveaux visages est une condition pour améliorer les relations avec Washington

L’ancien ambassadeur des États-Unis en « Israël », Dan Shapiro, a qualifié le Premier ministre de l’entité occupante, Benjamin Netanyahu, de « figure toxique ». Selon lui, aucun démocrate — qui constituent désormais la majorité absolue au Congrès — ne souhaite travailler avec lui.

Dans une déclaration au site Ynet, Shapiro a ajouté que, dans les rangs républicains, le nom de Netanyahu est également associé à la question d’une guerre contre l’Iran, un sujet qui a contribué à leur défaite électorale.

Il a souligné que si le gouvernement israélien reste dirigé par Netanyahu, « personne au sein du Parti démocrate ne sera disposé à rétablir des relations », rappelant que « les Américains ont en horreur la guerre et les coûts exorbitants qu’elle a engendrés ».

Selon lui, « si Israël ne présente pas de nouveaux visages et une nouvelle voix — exempts du passif que traîne Netanyahu —, il n’y aura aucune chance d’enrayer la dégradation de l’image d’Israël aux États-Unis».

Il a poursuivi en affirmant que « la première étape, cruciale pour améliorer les relations, consiste à former un nouveau gouvernement incarné par de nouveaux visages représentant Israël ». Il a précisé, par ailleurs, que « la tenue de nouvelles élections serait une mauvaise chose, tout comme la formation d’un gouvernement d’union ».

Shapiro a ajouté qu’« d’autres mesures doivent être prises », notamment « un changement de politique en Cisjordanie, la lutte contre la violence des colons, l’arrêt de l’expansion des colonies, ainsi que la promotion du plan Trump concernant Gaza ». Il a insisté sur le fait que, « bien que ces mesures soient nécessaires, la condition préalable est le remplacement du Premier ministre ».

Qu’en est-il d’une éventuelle suspension de l’aide américaine ? Concernant l’annonce de la fin de l’aide militaire, qui s’élève à 3,8 milliards de dollars, Shapiro a déclaré qu’« Israël doit s’y habituer ; les démocrates disposent d’une marge de manœuvre, et la quasi-totalité d’entre eux souhaitent y mettre fin».

Il a ajouté que « tout le monde s’accorde à dire que l’aide à Israël prendra fin, que ce soit immédiatement, dans un an ou dans quelques années ».

Dans ce contexte, il a souligné qu’« Israël devra procéder à des ajustements et utiliser ses propres fonds pour se procurer ce dont il a besoin ; de même, les entreprises américaines qui vendent des équipements à Israël devront, elles aussi, s’adapter ».

Il a précisé que « si Israël souhaite continuer à acheter des armes aux États-Unis, il ne pourra les utiliser que dans le strict respect des contraintes légales ».

Cela étant, Shapiro a noté qu’« au sein du Parti démocrate, beaucoup considèrent toujours que la sécurité d’Israël sert les intérêts américains, et ils croient en la capacité du pays à se défendre par ses propres moyens ».

Il a rappelé que « les ennemis d’Israël sont également ceux des États-Unis, mais la coopération devra désormais prendre une forme différente : sans aide financière, et avec des ventes d’armes qui seront, elles aussi, soumises à des conditions ».

Il a ajouté que « nombreux sont ceux qui souhaitent exercer des pressions — en utilisant les leviers d’influence dont disposent les États-Unis — pour faire évoluer la situation concernant la violence et le terrorisme juifs en Cisjordanie ; un point sur lequel il existe un consensus au sein du Parti démocrate ».

Il a poursuivi en posant la question suivante : « Comment utiliser ces leviers ? Faut-il le faire dans le cadre de relations de coopération amicales ? La majorité souhaite, pour l’heure, privilégier cette approche».

« Israël » s’inquiète-t-il des éléments radicaux au Congrès ?

Concernant la question de savoir si les Israéliens devraient s’inquiéter de la présence de candidats radicaux au Congrès, tels qu’Abdul El-Sayed, Shapiro a affirmé que « ceux qui s’opposent à l’existence d’Israël constituent une minorité ; toutefois, leur capacité à influencer la majorité dépend, en réalité, d’Israël ».

Il a expliqué que cela « dépend des choix que feront les dirigeants et de la nature de la direction qui sera élue ». En effet, « des choix judicieux pourraient ouvrir la voie au dialogue avec ceux qui souhaitent nouer des relations avec Israël — ce qui représente, en fait, la majorité ».

Selon lui, « bien qu’Abdul El-Sayed adopte la position la plus hostile envers Israël, il ne s’agit que d’un seul membre du Sénat, et non du parti dans son ensemble ». Par ailleurs, « Israël dispose d’une certaine marge de manœuvre pour limiter l’influence qu’il pourrait exercer ».

Il a ajouté que « la situation resterait plus prévisible si Israël conservait la même direction et la même politique ; en revanche, si les choses venaient à changer, cette prévisibilité s’en trouverait réduite ».

Il a poursuivi : « Il ne faut pas craindre outre mesure les radicaux. Certes, ils feront entendre leur voix et exerceront une certaine influence, mais ils ne seront pas les seuls à définir la politique — du moins, pas pour l’instant. C’est précisément là qu’Israël a l’opportunité de façonner la réalité, plutôt que de se contenter d’y réagir. »

Les démocrates ont réussi à remporter des sièges dans de nombreuses circonscriptions auparavant républicaines. Leur contrôle des deux chambres du Congrès leur permettra de restreindre les initiatives du président durant les deux années restantes de son mandat, rendant ainsi plus ardue pour lui l’adoption de lois et de décisions.

Source : Médias