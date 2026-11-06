Le commandant de l’armée libanaise : Le maintien de l’occupation israélienne sur nos terres constitue le danger premier pour notre pays

Le commandant de l’armée libanaise, le général Rudolph Haykal, a affirmé ce vendredi que « le maintien de l’occupation israélienne sur le territoire libanais constitue le problème fondamental et le danger premier auxquels notre patrie est confrontée ». Il a souligné que l’armée se dressera comme un rempart infranchissable face à tout trouble interne, et qu’elle ne permettra pas que la sécurité et la stabilité du Liban soient ébranlées.

Lors d’une réunion tenue au quartier général de l’armée à Yarzeh — en présence de l’état-major, des commandants d’unités et de régiments opérationnels, ainsi que de plusieurs officiers — le général Haykal a évoqué la poursuite des violations et des agressions israéliennes dans les régions du sud. Il a noté que ces actes entraînent des pertes en vies humaines et des destructions, en violation du droit international et des accords existants.

Il a réaffirmé que « la mission de l’armée est nationale, et qu’elle ne suit aucune autre politique que celle de la nation », ajoutant que « son objectif primordial est de préserver l’unité interne, la stabilité, la paix civile et la souveraineté nationale ». Il a précisé que l’institution militaire « œuvre à la mise en œuvre des décisions de l’autorité politique et à l’extension de l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire libanais ».

Le général Haykal a critiqué les tentatives visant à ternir l’image de l’armée et à contester ses actions, émanant de parties internes comme externes qui méconnaissent la nature du travail de l’institution militaire. Il a souligné que l’armée « accomplit des réalisations majeures, dépassant ses capacités théoriques, grâce à la détermination des militaires, à leur foi en leur institution et à la confiance que les Libanais lui témoignent ».

Dans ce même contexte, le général Haykal a exprimé sa reconnaissance pour les efforts déployés par les différentes unités et les membres de l’armée, notamment en matière de maintien de la sécurité intérieure, de surveillance des frontières et de lutte contre la contrebande. Heikal a expliqué que l’armée s’est appuyée, durant la phase actuelle, sur ses propres ressources, qu’elle a cherché à développer. Cette démarche a permis de renforcer ses capacités sur divers plans et de mener à bien des réalisations et des initiatives probantes, témoignant du professionnalisme des unités militaires ainsi que de l’amélioration de leurs capacités opérationnelles et logistiques ; parmi ces réalisations figure, notamment, sa contribution à la remise en état de l’aéroport « Président René Moawad » à Qlaiaat.

Concernant la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL), le commandant en chef de l’armée libanaise a souligné qu’elle incarne la mémoire historique du conflit entre le Liban et l’occupation israélienne. Il a précisé qu’elle joue un rôle d’observateur quant à l’application des résolutions internationales, tout en documentant les violations et les agressions, ce qui, selon lui, justifie la nécessité de son maintien et la poursuite de sa mission.

Il a conclu en insistant sur l’impératif de faire preuve de conscience et de sens des responsabilités, tout en veillant à maintenir un état de préparation et de vigilance face à toutes les éventualités, sans pour autant miser sur d’éventuels changements au niveau international ou régional. Il a par ailleurs indiqué que le commandement de l’armée déploie tous ses efforts pour soutenir les militaires et améliorer leurs conditions.

Source : Médias