Reuters : Des militaires syriens en Arabie saoudite pour former des unités militaires saoudiennes et yéménites

L’agence Reuters a rapporté, ce vendredi, citant deux sources militaires syriennes et un responsable américain, que des dizaines de militaires syriens se sont rendus en Arabie saoudite au cours des dernières semaines, dans le cadre d’une mission incluant la formation d’unités militaires saoudiennes et yéménites.

Les sources ont précisé que les contingents syriens envoyés en Arabie saoudite comprennent des instructeurs, tout en indiquant que leur mandat pourrait aller au-delà de la simple formation militaire.

Dans ce contexte, Reuters a cité un responsable américain mettant en garde contre le fait que tout déploiement de forces syriennes pour soutenir l’effort de guerre au Yémen pourrait entraîner la Syrie dans le conflit régional plus large, avec des répercussions potentielles sur sa position et son rôle dans les développements régionaux.

Par ailleurs, un responsable américain a confié à Reuters que la question de l’envoi de troupes syriennes au Yémen avait été évoquée le mois dernier à Riyad, lors d’une rencontre entre le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, et le chef de la phase de transition en Syrie, Ahmad al-Sharaa.

Ces développements surviennent alors que les affrontements militaires au Yémen s’intensifient. L’Arabie saoudite continue de mener quotidiennement des dizaines de raids aériens contre des infrastructures civiles, des habitations et des ressources vitales dans plusieurs provinces yéménites. De leur côté, les forces armées yéménites affirment poursuivre leur riposte légitime, ciblant des aéroports et des installations saoudiennes stratégiques, tout en continuant de contrer les déploiements militaires de Riyad.

Source : Médias