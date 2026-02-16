Jordanie: Trois citoyens condamnés à 10 ans de prison pour soutien à la Résistance pendant la guerre israélienne contre Gaza

Les trois jeunes condamnés par la Jordanie pour avoir soutenu la Résistance à Gaza

Le tribunal de sûreté de l’État jordanien a condamné trois citoyens à 10 ans de prison pour avoir tenté de soutenir la Résistance palestinienne pendant la guerre israélienne contre la bande de Gaza.

Le tribunal a reconnu coupables Mohammad al-Awfi, Malik al-Ghanim et Qatada al-Adasi, tous originaires de la région de Baqaa, au nord-ouest d’Amman.

Ils ont été reconnus coupables d’avoir soutenu la Résistance palestinienne en contactant des groupes de résistance et en recevant un entraînement pour pénétrer dans les territoires palestiniens occupés et mener des actions de résistance contre les forces d’occupation, selon l’acte d’accusation.

Selon des sources proches du dossier, le verdict intervient plus de huit mois après l’arrestation et l’interrogatoire des trois hommes par la Direction générale du renseignement jordanien.

Ces mêmes sources ont indiqué qu’ils avaient été soumis à la torture et à diverses formes de pressions psychologiques pour leur extorquer des aveux.

Les familles des trois détenus ont été choquées par la sévérité des peines prononcées. Le détenu Mohammed Al-Awfi a déclaré : « Nous ne regrettons rien. Dites aux habitants de Gaza et à nos mères là-bas, qui imploraient la nation, que nous avons essayé de ne pas nous rallier aux lâches et à ceux qui restent les bras croisés. Pardonnez-nous, et si nous en avions l’occasion, nous le referions. »