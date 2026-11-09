The Washington Post : Macklemore révèle que 9 salles américaines ont refusé d’accueillir sa tournée Palestine libre

Le rappeur américain Macklemore a révélé, dans des déclarations rapportées par le journal The Washington Post , que neuf grandes salles de spectacle aux États-Unis ont refusé d’accueillir sa tournée musicale intitulée « Palestine libre ».

L’artiste a expliqué que son équipe avait initialement obtenu des dates disponibles, mais que la direction des salles a annulé ces réservations dès qu’elle a appris que les concerts visaient à soutenir la Palestine.

Macklemore a également précisé que cette tournée fait suite à son éviction de la tournée d’Ed Sheeran en septembre dernier, survenue après qu’il a exprimé son soutien aux Palestiniens. Il a par ailleurs annoncé que les revenus générés par cette tournée seraient reversés à des organisations humanitaires.

Les salles concernées et les réactions

Selon le journal, la liste des salles ayant refusé d’accueillir l’artiste comprend le Madison Square Garden, le Prudential Center, le Barclays Center et l’UBS Arena à New York ; ainsi que l’Intuit Dome, le Kia Forum et la Crypto.com Arena en Californie, le Chase Center à San Francisco, et la Climate Pledge Arena à Seattle. Ces refus surviennent alors même que les billets pour les concerts de cette tournée s’étaient précédemment vendus intégralement dans de grandes salles à Dublin, Paris et Londres.

En réponse à ces déclarations, la société « MSG Entertainment », qui gère le Madison Square Garden, a indiqué au magazine « Variety » que ses créneaux disponibles étaient extrêmement limités. Elle a par ailleurs estimé que Macklemore ne figurait pas parmi les artistes qualifiés pour se produire dans des salles d’une telle envergure. Macklemore est un célèbre rappeur américain, connu pour ses chansons abordant des enjeux sociaux et politiques majeurs. Il figure également parmi les artistes internationaux les plus engagés en faveur de la cause palestinienne ; il a notamment pris part à des manifestations de grande ampleur et a sorti le titre « Hind’s Hall » en solidarité avec Gaza et le mouvement étudiant, annonçant que les revenus générés seraient reversés au soutien des réfugiés palestiniens par l’intermédiaire de l’UNRWA.

Source : Médias