Pezeshkian : Khamenei a ordonné de mettre fin à la situation de ni guerre ni paix

Le président iranien, Masoud Pezeshkian, a annoncé lundi que le Guide suprême, Ali Khamenei, a donné des instructions pour mettre fin à la situation de « ni guerre ni paix », tout en affirmant que Téhéran est prêt à négocier pour régler les différends.

Lors d’une cérémonie marquant le 72e anniversaire de la fondation de la Société iranienne des industries laitières, M. Pezeshkian a déclaré que son pays est en mesure de mener des négociations qui préservent sa dignité et mettent un terme à la situation actuelle.

Il a ajouté : « Nous sommes partisans du dialogue et de la négociation ; la logique veut que nous ne nous laissions pas entraîner dans une guerre si nous pouvons obtenir nos droits par le dialogue. Toutefois, nous ne céderons pas face à la force et aux intimidations. »

Le président iranien a souligné que Téhéran recherche des négociations fondées sur la justice et l’égalité, tout en défendant ses droits et en refusant de se soumettre à des pressions ou à des diktats.

Ces déclarations coïncident avec les propos tenus lundi par le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, qui a affirmé que la proposition de Téhéran — réalisable sous deux jours — est toujours sur la table. Il a ajouté que le rétablissement de la sécurité dans le détroit d’Ormuz exige que Washington réponde aux exigences iraniennes.

M. Baghaei a précisé que ces exigences incluent la levée des sanctions et du blocus naval américain, ainsi que la fin de la guerre sur tous les fronts. Il a indiqué que l’Iran est prêt à honorer ses engagements en l’espace de deux jours, à condition que les États-Unis fassent preuve de la volonté politique nécessaire.

De son côté, le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a qualifié dimanche certaines conditions iraniennes d’irréalistes et inacceptables. Téhéran, pour sa part, a défendu sa proposition, la présentant comme la voie la plus logique pour parvenir à un règlement. Ces développements interviennent alors que le président américain, Donald Trump, a annoncé son intention de rencontrer, lundi à Washington, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, le cheikh Mohammed ben Abderrahmane Al Thani, afin de discuter des efforts visant à mettre fin à la guerre, dans le contexte de la médiation qatarie qui se poursuit entre les deux parties.

Côté russe, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a souligné, le 2 novembre, la nécessité d’intensifier les efforts diplomatiques pour résoudre la crise iranienne. Elle a réaffirmé le soutien de Moscou aux efforts des médiateurs, ainsi que sa disposition à contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de solutions acceptables.

Mme Zakharova a par ailleurs exprimé l’inquiétude de la Russie face à la possibilité de nouvelles frappes militaires contre l’Iran, insistant sur l’importance de rétablir une situation normale dans le détroit d’Ormuz, tout en tenant compte des intérêts des États concernés.

Source : Médias