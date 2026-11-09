La Somalie met en garde contre des menaces extérieures et discute du renforcement de la coopération militaire avec la Chine et l’Italie

Le gouvernement fédéral somalien a mis en garde contre des agissements extérieurs ciblant la sécurité, la stabilité et l’intégrité territoriale du pays, lors d’entretiens avec la Chine. Parallèlement, la coopération militaire et navale avec l’Italie est en cours de renforcement, tandis que le dirigeant du Somaliland s’est rendu aux Émirats arabes unis dans le cadre d’une visite dont les détails n’ont pas été divulgués.

Le ministre somalien de la Défense, Ahmed Moallem Fiqi Ahmed, s’est entretenu ce lundi avec l’ambassadeur de Chine à Mogadiscio, Wang Yu. Les discussions ont porté sur l’évolution de la situation sécuritaire, la coopération en matière de défense entre les deux pays, les opérations militaires contre les groupes armés, ainsi que sur les missions de la Mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS).

L’agence de presse nationale somalienne (SONNA) a rapporté que M. Fiqi a informé l’ambassadeur chinois de ce qu’il a qualifié de « plans et agissements menés par des parties étrangères visant la sécurité et la stabilité de la Somalie ». Il a souligné que le gouvernement suit de près ces développements et ne permettra pas la mise en œuvre d’agendas qui porteraient atteinte aux intérêts du pays. Le ministre de la Défense a également salué la position de la Chine, qui soutient la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale de la Somalie, ainsi que le soutien apporté par Pékin à Mogadiscio.

Renforcement des capacités des forces navales et développement du centre d’hydrographie

Par ailleurs, le commandant des forces navales et des garde-côtes somaliens, le colonel Mohamed Abdulkadir Sharif, a discuté à Mogadiscio avec une délégation gouvernementale italienne des moyens de développer les capacités des forces navales, ainsi que de renforcer la formation et la sécurité maritime. Selon le site Al-Somal Al-Aan, les discussions ont porté sur le développement du centre d’hydrographie, chargé de l’élaboration de cartes marines, de la mesure des profondeurs et de la détection des obstacles en mer, afin de renforcer la sécurité de la navigation, la planification des opérations et la protection des eaux territoriales.

Au cours de sa visite, la délégation italienne a également pris connaissance des activités du centre d’opérations et de surveillance maritime, ainsi que de son rôle dans le suivi des activités en mer et la coordination en matière de sécurité.

Irro en visite aux Émirats

Par ailleurs, le chef de l’administration du Somaliland (région séparatiste), Abdelrahman Mohamed Abdullahi Irro, a quitté la ville de Hargeisa lundi, en direction de Dubaï, aux Émirats arabes unis, selon des médias locaux.

Le site Al-Somal Al-Aan, citant ces rapports, indique qu’Irro a voyagé à bord d’un avion privé, accompagné de responsables de son administration. Il s’agit de sa deuxième visite aux Émirats en l’espace d’un mois.

Aucun détail officiel n’a été communiqué concernant l’ordre du jour de cette visite, sa durée, ou la nature des entretiens qui y seront menés.

Irro était rentré à Hargeisa le 15 octobre dernier, au terme d’une tournée à l’étranger qui l’avait conduit aux États-Unis et aux Émirats arabes unis.

Source : Médias