Ghalibaf : « Israël » cherche à entraîner les États-Unis dans une guerre sans fin contre l’Iran

Le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Ghalibaf, a déclaré que l’entité israélienne « s’efforce activement d’entraîner les États-Unis dans une guerre sans fin contre l’Iran ».

Dans une publication sur la plateforme X, il a ajouté que cette guerre constituerait « un bourbier dont aucun président — qu’il soit républicain ou démocrate, aujourd’hui ou à l’avenir — ne pourrait s’extraire».

Il a souligné que, si Washington n’abandonne pas la mentalité du « Israël d’abord », alors « l’Amérique et ses alliés se dirigent tout droit vers une ère sombre ».

Par ailleurs, Ghalibaf a estimé que les Américains avaient exprimé leur opposition à une guerre contre son pays, se déclarant favorable à ce message. Il s’agissait de sa première réaction aux résultats préliminaires du dépouillement des élections de mi-mandat au Congrès américain.

Le président du Parlement iranien a déclaré : « La conscience ou le coût de la vie ? Les Américains ont dit « non à la guerre », et nous soutenons ce message. »

Il a ajouté : « Si le gouvernement américain trahit la volonté de son peuple pour servir des entités étrangères — qui le financent, le contrôlent et le font chanter —, il découvrira que le « non » que nous avons exprimé sera suivi d’un véritable cauchemar. »

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et Téhéran, marqué par la persistance des menaces américaines et israéliennes de mener de nouvelles attaques contre l’Iran. Parallèlement, des acteurs régionaux mènent des démarches diplomatiques visant à reprendre les négociations et à prévenir une reprise de la confrontation militaire.

Source : Médias