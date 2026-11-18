Peskov : La Russie cherchera à atteindre ses objectifs par la force si l’Europe n’est pas en mesure de négocier

Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a affirmé que la Russie chercherait à atteindre les objectifs de son opération militaire par la force si l’Europe se révélait incapable de mener des négociations.

Selon M. Peskov, le règlement du conflit ukrainien et la sécurité européenne constituent deux facettes d’une même question.

Il a déclaré à l’agence Vesti : « Bien entendu, il faudra, à un moment donné, en discuter avec les Européens. Mais la situation est différente s’ils ne souhaitent pas réellement la paix ; dans ce cas, toute discussion serait vaine. En l’absence de possibilité de parvenir à un accord, nous devrons chercher à atteindre nos objectifs par la force. »

Des négociations trilatérales entre la Russie, les États-Unis et l’Ukraine se sont tenues à Abou Dabi. Par la suite, le président russe Vladimir Poutine a reçu au Kremlin les envoyés spéciaux du président américain, Steve Witkoff et Jared Kushner.

À l’issue de ces échanges, l’envoyé spécial du président américain, Jared Kushner, a annoncé que la Russie et l’Ukraine avaient convenu d’élargir la participation au prochain cycle de négociations afin d’y inclure des représentants de l’Europe.

De son côté, le conseiller du président russe, Iouri Ouchakov, a souligné que les Européens souhaitant prendre part aux négociations sur le règlement du conflit ukrainien doivent clarifier leur position : veulent-ils la paix ou la poursuite de la guerre ?

Source : Médias