Ghalibaf à Berri : pas de trêve avant la fin de la guerre au Liban

Lors d’un entretien téléphonique avec le président du Parlement libanais, Nabih Berri, le président de l’Assemblée consultative islamique iranienne, Mohammad Bagher Ghalibaf, a souligné que « le calme ne reviendra pas dans la région tant que la guerre au Liban ne sera pas terminée ».

Au cours de l’appel, Ghalibaf a insisté sur le fait que la République islamique accorde une attention particulière au Liban dans le cadre de la poursuite de ses demandes et conditions au cours des négociations.

« Le calme ne reviendra pas dans la région tant que la guerre au Liban ne sera pas terminée et que le pays n’aura pas recouvré sa souveraineté sur son territoire », a-t-il affirmé.

Pour sa part, Berri a fait référence à la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU, soulignant la nécessité pour les forces d’occupation israéliennes de se retirer du territoire libanais.

L’occupation se poursuit

Le chef du législatif libanais avait ce lundi rencontré dans son siège à Aïn al-Tineh l’ambassadeur américain auprès des Nations Unies, Mike Waltz.

Il a lui a fait part que « la poursuite de l’occupation israélienne et ses attaques constituent la seule violation de la souveraineté nationale et le véritable obstacle au déploiement de l’armée et des forces de sécurité libanaises jusqu’aux frontières internationales, au retour des résidents et à l’instauration de la stabilité ».

Il a souligné que l’entité israélienne, depuis l’accord de novembre 2024 jusqu’à l’accord-cadre tripartite, n’a respecté aucun cessez-le-feu à aucun moment, mais continue au contraire d’occuper des terres libanaises, de détruire systématiquement des maisons et des villages, de déraciner des arbres fruitiers, notamment des oliviers, et de poursuivre une politique de la terre brûlée dans les champs et les vergers.

Le Hezbollah « devrait se désarmer volontairement »

Selon l’AFP, le diplomate américain était en visite au Liban pour évoquer le remplacement de la force de paix de l’ONU (Finul), dont l’expiration du mandat fin décembre suscite les craintes d’un vide sécuritaire dans le sud, où Israël occupe de larges parties.

« Je pense que le message doit être clair et sans ambiguïté : la souveraineté libanaise doit être entièrement rétablie » et « le mécanisme pour le faire, ce sont les forces armées libanaises », a déclaré Mike Waltz à l’issue de l’entretien avec le président du Parlement.

Il a affirmé que le Hezbollah « devrait se désarmer volontairement », soulignant « qu’aucun pays ne peut avoir deux armées ».

Source : Divers