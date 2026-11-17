La visite au Liban du fils d’Erdogan suscite des questions au parlement turc

Bilal Erdogan dans la ville de Tripoli au nord du Liban.

Le plus jeune fils du président turc Recep Tayyip Erdogan a rencontré la semaine dernière des dirigeants libanais à Beyrouth, une visite qui a suscité des questions lundi au parlement turc, selon les médias.

Au cours d’un voyage de trois jours, débuté jeudi, Bilal Erdogan — qui n’occupe aucune fonction officielle au sein du gouvernement turc — a rencontré le président libanais Joseph Aoun, le Premier ministre Nawaf Salam et le président du Parlement Nabih Berri.

Il a également rencontré le grand mufti, le cheikh Abdel Latif Derian, ainsi que d’autres chefs religieux, ont indiqué des responsables.

Cet homme d’affaires de 45 ans, qui était accompagné de l’envoyé de la Turquie au Liban, Murat Lutem, s’est également rendu dans la ville de Tripoli, au nord du pays, où il s’est entretenu avec des habitants et aurait rencontré la petite-fille du sultan ottoman Abdul Hamid II.

Cette visite a suscité au parlement turc une salve de questions adressées par un député au ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan, selon le journal de gauche Evrensel.

Membre du petit Parti démocrate de centre-droit, Haydar Altintas, lui a ainsi demandé à quel titre Bilal B Erdogan s’était rendu au Liban et s’il avait reçu une mission diplomatique du ministère des Affaires étrangères ou de toute autre institution, écrit le journal.

Il lui a également demandé en quelle qualité l’ambassadeur l’avait accompagné, jugeant qu’il était dans l’intérêt général de clarifier si des personnes dépourvues de fonctions publiques ou d’autorité officielle avaient pris part à des échanges diplomatiques.

Conformément au règlement du parlement turc, les questions écrites doivent recevoir une réponse dans un délai de 15 jours.

Bilal Erdogan dirige également une organisation caritative dans le domaine de l’éducation.

Si son nom a été cité par certains observateurs comme successeur potentiel de son père, il aurait toutefois assuré ne nourrir aucune ambition politique.

Source : AFP