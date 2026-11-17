Cyberattaques contre des supermarchés français : l’Iran met en garde contre un « faux drapeau » israélien

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a mis en garde la France contre le risque de tomber dans un piège israélien de « fausse bannière », après que Paris a accusé une unité iranienne de cyberguerre d’avoir orchestré des attaques de sabotage de grande ampleur contre les systèmes de réfrigération des supermarchés français.

Le porte-parole des Gardiens de la révolution, Hossein Mohebbi, a qualifié ces allégations de « ridicules », accusant Israël de fabriquer de fausses accusations pour attiser l’hostilité européenne envers Téhéran et obtenir le soutien du continent.

« Paris doit se méfier du piège sous faux drapeau tendu par le régime sioniste », a déclaré Mohebbi sur la plateforme X, affirmant que, contrairement à Washington et à Tel-Aviv, les Gardiens de la révolution ne ciblent pas les infrastructures civiles.

Sabotage de supermarchés

Lundi, le gouvernement français a officiellement attribué la cyberattaque à Shahid Kaveh, une unité spécialisée opérant sous le commandement de la guerre électronique et de la cyberdéfense des Gardiens de la révolution.

Selon le ministère français des Affaires étrangères, les intrusions coordonnées ont ciblé les systèmes de contrôle de la réfrigération industrielle dans plus de 700 magasins de supermarchés dans la nuit du 11 au 12 octobre.

Les autorités françaises ont déclaré que l’attaque avait provoqué d’importants dégâts matériels, des incendies localisés et la perte de denrées alimentaires pour une valeur de plusieurs dizaines de millions d’euros.

Paris a annoncé son intention de convoquer officiellement l’ambassadeur d’Iran et de faire pression pour que l’Union européenne impose des sanctions supplémentaires aux responsables et entités iraniennes impliqués dans l’incident.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a rejeté mardi les allégations françaises, les qualifiant de totalement infondées, et a déclaré que Téhéran prendrait toutes les mesures nécessaires pour protéger sa sécurité nationale et ses intérêts stratégiques contre ce qu’il a qualifié d’actions étrangères illégales.

Source : TRT