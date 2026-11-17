Une cyberattaque a touché 178 grandes marques mondiales, exposant les visiteurs au vol de données

Les visiteurs des sites internet de 178 grandes organisations, dont Zoom, la BBC, CNN, HSBC et IKEA, ont été exposés à un code JavaScript malveillant diffusé par l’intermédiaire d’une plateforme web tierce compromise lundi, selon l’entreprise de cybersécurité Report URI.

Parmi les autres plateformes de premier plan touchées par cet incident, signalé mardi et impliquant la plateforme d’expérimentation web Optimizely Web, figurent Salesforce, GitLab, Equifax, Air France-KLM, le fabricant de portefeuilles matériels pour cryptomonnaies Ledger, ainsi que le service de streaming Peacock, a indiqué Report URI dans un communiqué.

Le logiciel malveillant, conçu pour mener plusieurs types d’attaques, visait à intercepter les données des cartes bancaires, à remplacer les adresses des portefeuilles de cryptomonnaies par celles contrôlées par les cybercriminels, ainsi qu’à dérober les cookies des navigateurs et des captures d’écran.

Sur les iPhone et iPad d’Apple, le code malveillant injecté permettait également de déployer les kits d’exploitation de failles iOS Coruna et DarkSword, selon le rapport. Celui-ci précise que des transactions vérifiées ont déjà permis de confirmer des vols de cryptomonnaies liés aux auteurs de l’attaque.

La majeure partie du code malveillant a été rapidement supprimée après sa détection. À 21 h 52 UTC lundi, le script infecté n’était plus présent que dans un seul des 188 fragments de code concernés, contre 169 à 20 h 56 UTC, soit une diminution considérable en moins d’une heure.

Source : Agence