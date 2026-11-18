Les forces armées yéménites : nous avons pris pour cible les stations de pompage 8 et 9 de l’oléoduc Est-Ouest, à l’ouest de Riyad, à l’aide de 5 drones

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a annoncé ce mardi soir la réalisation de deux opérations militaires visant les stations de pompage n° 9 et n° 8 de l’oléoduc Est-Ouest, situé à l’ouest de Riyad, au moyen de cinq drones.

Saree a précisé que la première opération a visé la station de pompage n° 9 en deux phases, à l’aide de trois drones, tandis que la seconde opération a ciblé la station de pompage n° 8 avec deux drones.

Il a affirmé que les frappes ont été « précises et directes », ajoutant qu’elles ont provoqué d’importants incendies sur les sites visés.

81 raids aériens et tirs de missiles saoudiens sur Sanaa et 7 gouvernorats en 24 heures

Dans le même contexte, le général de brigade Saree a annoncé que l’Arabie saoudite a mené, au cours des dernières 24 heures, 81 raids aériens et tirs de missiles visant la capitale, Sanaa, ainsi que 7 autres gouvernorats.

Il a expliqué que ces agressions saoudiennes ont visé des infrastructures civiles, faisant des dizaines de morts et de blessés.

Il a également indiqué que le nombre total de raids aériens et de tirs de missiles effectués par la coalition saoudienne depuis le début de l’escalade au Yémen s’élève désormais à 5 264.

Plus tôt dans la journée, les forces armées yéménites ont annoncé le succès de l’opération intitulée « Et Allah cerne [par Sa puissance] ce qu’ils font » . Elles ont confirmé que cette opération a permis de sécuriser 10 districts dans les gouvernorats de Taëz et de Lahj — couvrant une superficie totale estimée à environ 7 100 kilomètres carrés — et de défaire et détruire 12 divisions militaires, comprenant 60 brigades, issues des forces rassemblées par l’Arabie saoudite sous la supervision de l’officier saoudien Mohammed Talal al-Balawi.

Les forces armées yéménites confirment la poursuite de leurs opérations militaires en profondeur sur le territoire saoudien, l’application de la règle « blocus pour blocus » et « escalade pour escalade », ainsi que le ciblage des rassemblements de forces saoudiennes et de leurs officiers, et ce, jusqu’à la cessation de l’agression et la levée du blocus imposé au peuple yéménite.

Source : Médias