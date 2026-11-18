Syrie : les patriarches condamnent les attaques et les enlèvements systématiques visant les chrétiens

Les patriarches et les chefs des églises de Syrie ont publié une déclaration commune à Damas, dans laquelle ils ont condamné avec la plus grande fermeté « la série d’attaques odieuses et répétées visant le peuple syrien et les chrétiens en particulier ».

Dans leur déclaration publiée le 17 novembre 2026, les patriarches ont affirmé : « C’est avec une grande inquiétude et une indignation encore plus grande que nous avons suivi et continuons de suivre la série d’attaques odieuses et répétées visant le peuple syrien et les chrétiens en particulier », notant qu’ils ont élevé la voix à plusieurs reprises après que « les attaques se sont multipliées », et soulignant que ces « attaques ne sont pas et n’ont jamais été des incidents isolés ».

« Ce qui s’est passé et se passe encore dans de nombreux endroits, y compris récemment à Al-Suqaylabiyah (dans le gouvernorat de Hama, au centre du pays), en termes d’attaques et d’enlèvements systématiques contre des rançons exorbitantes, constitue une violation des droits humains les plus fondamentaux, comme le montre la vidéo de la torture brutale de l’orfèvre Maher Sankari », déplore le texte des patriarches. Et d’ajouter que « la répétition de ces incidents sans aucune réaction et sans aucun résultat de la part des autorités, nous place, ainsi que le public, face à un grave point d’interrogation quant à l’avenir des chrétiens dans ce pays. »

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, deux syriens chrétiens ont été enlevés dans la campagne ouest de Hama : le bijoutier Maher Sankari, le 19 octobre et Karim Moussa al-Nader le 5 novembre.

Les ravisseurs de Sankari ont envoyé à sa famille des vidéos le montrant couvert de contusions, avec une jambe cassée et une blessure au bassin. Ils ont exigé une rançon de 120 kilogrammes d’or pour sa libération et ont aussi menacé de couper ses doigts.

Maher Sankari, a goldsmith from the Christian-majority town of Al-Suqaylabiyah in the Hama countryside, was abducted by unidentified assailants at around 8 a.m. on Monday. Surveillance footage reportedly shows a car deliberately striking Sankari as he sat on his motorcycle outside his home, causing him to fall. Several masked men then emerged from the vehicle, beat him and abducted him to an unknown location. SyriacPress has been unable to determine whether security forces have launched an investigation to identify the perpetrators and establish his whereabouts, or whether Sankari is still alive. Previous attempts were reportedly made to abduct Sankari’s older brother, but those attempts were unsuccessful. #Syria #Hama #Hemto #Suqaylabiyah #Christians #Abduction #SyriacPress — SyriacPress (@SyriacPress) October 19, 2026

Les ravisseurs d’al-Nader exigent une rançon de 100 000 dollars pour sa libération. Ses ravisseurs ont diffusé une vidéo dans laquelle il supplie sa famille de vendre leurs biens afin de réunir cette somme.

Selon les informations disponibles, rapporte l’OSDH, l’identité des ravisseurs et du groupe responsable de l’enlèvement, ainsi que le lieu où se trouve al-Nader, demeurent inconnus.

L’OSDH a aussi fait état d’une attaque contre l’archevêque Abdo Arbash, à la tête de l’archidiocèse de Hamout (Homs), Hamto (Hama), Yabroud et de ses dépendances pour les catholiques grecs melkites.

D’après les informations recueillies, l’incident s’est produit samedi 7 novembre après-midi, lorsque des hommes armés ont pris d’assaut le siège de l’Église, situé dans le quartier d’Hamidiya dans la ville de Homs. Ils ont agressé l’évêque de 74 ans, l’ont ligoté et ont dérobé le coffre-fort ainsi que plusieurs autres objets à l’intérieur de l’église. Ils lui ont également arraché la croix qu’il portait autour du cou avant de prendre la fuite vers une destination inconnue.

Insistant sur « la nécessité de mettre fin à ces attaques », la déclaration des patriarches demande aux autorités compétentes « d’assumer leur rôle, et de mener les enquêtes nécessaires ».

En conclusion de leur déclaration, les patriarches et les chefs des églises ont souligné que « les chrétiens ne sont pas des souffre-douleur et n’entretiendront les meilleures relations avec leurs frères musulmans que sur la base d’une citoyenneté pleine et entière », priant Dieu de protéger la Syrie et de préserver « la paix civile qui doit être maintenue avant tout ».

La déclaration a été signée par Jean X, patriarche d’Antioche et de tout l’Orient pour les orthodoxes grecs, Ignace Aphrem II, patriarche d’Antioche et de tout l’Orient pour les orthodoxes syriaques et chef suprême de l’Église orthodoxe syriaque dans le monde, et Joseph Absi, patriarche d’Antioche et de tout l’Orient pour les catholiques grecs melkites.

Le nombre de chrétiens en Syrie est passé d’environ un million avant le début de la guerre civile en 2011 à moins de 300.000, selon des experts, en raison de l’exode.

Selon l’AFP, les autorités ont annoncé au cours des derniers mois plusieurs opérations visant à démanteler des réseaux soupçonnés d’être impliqués dans des enlèvements et d’autres activités criminelles.

Lundi, les forces de sécurité ont libéré dans la province d’Alep un industriel musulman enlevé quelques jours plus tôt par « un gang armé ».

En août, les autorités avaient annoncé l’arrestation de huit personnes dans la région de Damas, soupçonnées d’être impliquées dans l’enlèvement d’hommes d’affaires contre rançon.

Source : Médias