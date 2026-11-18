France : des avocats portent plainte contre le ministre de l’Intérieur, pour « diffusion de fausses nouvelles »

Douze avocats ont annoncé mercredi à l’AFP demander que la Cour de justice de la République (CJR) ouvre une enquête visant le ministre de l’Intérieur pour “diffusion de fausses nouvelles”

Ce collectif estime que le ministre de l’Intérieur a cherché à justifier sa stratégie de maintien de l’ordre à tout prix quitte à tordre le cou aux faits.

Dans un communiqué, ils assurent que la communication de Laurent Nuñez « a servi à légitimer une répression disproportionnée des mobilisations lycéennes ».

Les avocats accusent le ministre de l’Intérieur d’avoir surévalué le bilan des blessures policières lors des dernières manifestations lycéennes et étudiantes et contre la vie chère. Si l’on additionne tous les chiffres distillés par la place Beauvau et le premier ministre Sébastien Lecornu, on dépasse largement les 2 000 blessés chez les policiers et gendarmes.

Des chiffres qui n’ont jamais été accompagnés de détails sur les blessures répertoriées.

Le collectif d’avocats dénonce une manipulation sur le mot “blessures policières”: “une signification trompeuse, en les associant à des violences attribuées aux manifestants, sans disposer d’un recensement fiable de leurs causes et de leur gravité, certaines blessures étant très légères et sans lien avec les manifestants (acouphènes) ».

Alors que dans les rangs des manifestants, des adolescents ont perdu une main, un œil, ont été mutilés après une mâchoire cassée ou une jambe blessée par des éclats de grenades.

Le 13 novembre, le journal Mediapart a révélé qu’une très grande partie des blessures des fonctionnaires sont en réalité légères. À partir d’un fichier interne recensant les 1 233 blessés des CRS sur le mois d’octobre, le média d’investigation révèle que 94,6 % d’entre eux sont classés comme “blessés légers” en interne. Certains cas n’ont même rien à voir avec les manifestations.

Le média recense des douleurs, des contusions et 123 cas d’acouphènes, que l’on peut relier à l’usage des grenades assourdissantes ou de désencerclement.

“Ce n’est pas seulement une faute politique. C’est une faute pénale constitutive du délit de fausse nouvelle”, a déclaré à l’AFP Me Étienne Deshoulières, représentant de ce collectif.

Les avocats demandent au procureur général d’engager la procédure susceptible de conduire à une saisine d’office de la Cour de justice de la République (CJR), compétente pour les délits commis par un ministre dans l’exercice de ses fonctions. Sollicité par l’AFP pour réagir, le ministère de l’Intérieur n’a pas donné suite.

La Cour de justice de la République (CJR) est compétente pour juger les crimes et délits commis par les membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions. Ce n’est pas la première plainte déposée contre Laurent Nuñez depuis le début du mouvement social, mais à ce jour aucune n’a donné lieu à une ouverture d’enquête.

Source : Médias