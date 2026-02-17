La marine du CGRI lance les exercices « Contrôle intelligent du détroit d’Ormuz »

Ce lundi 16 février, les forces navales du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) ont entamé un exercice naval d’envergure au large des côtes sud du pays, afin de s’entraîner au contrôle intelligent du détroit stratégique d’Ormuz.

Les manœuvres menées par la Marine du CGRI sont un entraînement combiné axé sur le renseignement et la réponse à toute menace sécuritaire en mer.

Baptisé « Contrôle intelligent du détroit d’Ormuz », l’exercice a notamment pour principaux objectifs de tester l’état de préparation opérationnelle des unités mais également d’évaluer les programmes de soutien ainsi que les scénarios face aux éventuelles menaces sécuritaires et militaires dans le détroit stratégique d’Ormuz.

Ces manœuvres combinées sont supervisées directement par le commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique, le général de division Mohammad Pakpour.

Parmi les autres objectifs de ces manœuvres figure l’utilisation intelligente des avantages géopolitiques de l’Iran dans le golfe Persique et la mer d’Oman.

Les exercices de renseignement et opérationnels des unités participant au centre d’entraînement portent sur la réponse rapide, décisive et globale des forces opérationnelles du CGRI aux complots contre la sécurité dans le domaine maritime.

Les exercices du CGRI sont menés dans le détroit d’Ormuz alors que les États-Unis ont déployé des équipements militaires dans la région de l’Asie de l’Ouest, y compris des chasseurs F-35, des avions de ravitaillement et des navires de guerre, ce qui intensifie les inquiétudes quant à une possible nouvelle action militaire.

Selon Drop Site News, au moins 163 vols cargo de C-17 et C-5 ont été effectués depuis les bases des États-Unis et du Japon vers l’Asie de l’Ouest, en passant par l’Europe.

À noter que le Pentagone a transféré un nouveau porte-avions dans la région. Ce transfert porte à deux le nombre de porte-avions dans la région. L’USS Gerald R. Ford rejoindra le porte-avions Abraham Lincoln, plusieurs destroyers lance-missiles, des avions de chasse et des avions de surveillance déployés dans la région ces dernières semaines.

S’exprimant à la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump avait déclaré vendredi qu’un deuxième porte-avions – l’USS Gerald R Ford – quitterait « très prochainement » les Caraïbes vers l’Asie de l’Ouest.

Face à de telles menaces, le chef d’état-major des forces armées iraniennes, le général de division Abdolrahim Moussavi, a mis en garde Donald Trump contre toute confrontation avec la République islamique, affirmant qu’une telle action se soldera par une « leçon dure » pour Washington.

« Trump devrait savoir qu’il s’apprête à entrer dans une confrontation qui lui infligera de dures leçons, et dont l’issue lui fera cesser de proférer des menaces à travers le monde », a martelé, dimanche 15 février, le général Moussavi.

Ces déploiements interviennent alors que la République islamique et les États-Unis doivent tenir le deuxième cycle de leurs négociations nucléaires indirectes, mardi à Genève, en Suisse. Oman devrait y maintenir son rôle d’intermédiaire.

