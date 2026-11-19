Comment la CIA a fabriqué des dossiers sur le financement du Hezbollah

Par Wafic Qanso

Depuis le début du millénaire, les États-Unis, avec un accompagnement politique et médiatique israélien, ont commencé à dresser le portrait de la région de la triple frontière entre le Brésil, le Paraguay et l’Argentine comme l’un des milieux où opèrent les réseaux financiers et commerciaux du Hezbollah.

Ils ont associé les activités commerciales de communautés libanaises installées dans la région depuis des décennies au « financement du parti, au blanchiment d’argent, au trafic de drogue ainsi qu’à la contrefaçon de monnaies et de documents ».

Ce récit a été renforcé par des rapports de renseignement, des enquêtes sécuritaires, des sanctions et des poursuites judiciaires, pour devenir progressivement une approche quasi figée dans le traitement de la communauté libanaise et de son activité économique dans la région.

Pourtant, un responsable sécuritaire américain, qui a travaillé pendant des années en Amérique du Sud avec la Central Intelligence Agency, a révélé que des rapports de renseignement sur lesquels reposaient ces accusations avaient été élaborés « sur commande », sans aucune preuve, en réponse à des directives et des pressions politiques.

David Hathaway, qui a travaillé une trentaine d’années au sein de la Drug Enforcement Administration américaine, a raconté comment il a été demandé aux agents des services de renseignement de fabriquer de toutes pièces des accusations contre des commerçants d’origine moyen-orientale, dont des Libanais, pour financement du Hezbollah ou du Hamas, et de rédiger des rapports étayant ces accusations.

Le témoignage d’Hathaway, aujourd’hui chef de la police du comté de Santa Cruz en Arizona, met en lumière un long processus de « fabrication du soupçon » ainsi que le rôle joué par les intérêts politiques et financiers dans l’orientation du travail de renseignement afin d’ancrer le récit entourant les commerçants libanais en Amérique du Sud.

Ces accusations sont devenues une politique officielle dès 2004, lorsque le département du Trésor américain a inscrit l’homme d’affaires libanais Assad Ahmad Barakat et deux sociétés qu’il possède sur les listes de sanctions pour financement du Hezbollah.

Deux ans plus tard, il a élargi ses mesures à neuf personnes et deux entités, accusées d’avoir apporté un soutien financier et logistique au parti.

Au fil des années suivantes, il a inscrit sur ses listes des Libanais accusés d’être impliqués dans le trafic de drogue et la fausse monnaie, ou d’utiliser des sociétés d’import-export comme couvertures pour l’« aile financière » du parti.

Ainsi s’est accumulé un dispositif de sanctions, d’accusations, d’enquêtes et de poursuites qui a placé la présence commerciale libanaise en Amérique du Sud sous la loupe du soupçon sécuritaire.

Reste toutefois une question demeurée sans réponse : dans quelle mesure tout cela reposait-il sur des preuves ?

Les ordres étaient les suivants : vous devez trouver des commerçants du Moyen-Orient, des Libanais, et les classer comme soutenant le Hezbollah ou le Hamas

Dans un entretien accordé le 11 du mois courant à l’émission Judging Freedom, un programme politique et de débat animé sur YouTube par l’ancien juge américain Andrew Napolitano et suivi par un large public (plus de 419 millions de vues), Hathaway a déclaré que « tout au long de mon travail au sein des services de renseignement hors des États-Unis, je n’ai jamais vu des directives descendre de la Maison-Blanche vers le terrain, ou émaner du Congrès pour être exécutées sur place, sauf lorsque de grands donateurs, le lobby israélien ou le complexe militaro-industriel veulent imposer quelque chose dans la région, comme condition à la poursuite du flux de leurs dons ».

Il a évoqué des demandes précises adressées aux membres des services de renseignement, expliquant que « de nombreux sénateurs, membres de délégations du Congrès, responsables de la Maison-Blanche, de l’état-major interarmées et même le vice-président venaient assister à des briefings de la communauté du renseignement.

Leur seule préoccupation, par exemple, était de nous dire, à nous et aux agents des services de renseignement en Amérique du Sud précisément : vous devez trouver des commerçants du Moyen-Orient, comme les commerçants libanais, et les classer comme soutenant le Hezbollah ou le Hamas. Nous voulons que vous prépariez un dossier de renseignement qui le prouve ».

Hathaway qualifie ce mécanisme de forme de capture des institutions par des intérêts privés, et le désigne sous l’appellation de « conformité anticipée ».

Ainsi, « l’analyste du renseignement désireux de progresser dans sa carrière comprend que la rédaction d’un rapport de ce type peut lui ouvrir des perspectives professionnelles, tout en aidant dans le même temps les donateurs à resserrer leur emprise sur le Congrès.

Il finit donc par rédiger un rapport dépourvu de tout fondement réel, concluant que les commerçants libanais de la triple frontière ne font du commerce que dans le but d’amasser de l’argent pour financer le Hezbollah.

Et même s’il n’existe aucune preuve fiable à l’appui de cette allégation, le rapport arrivera à Washington, servira ce que souhaite la catégorie des bailleurs de fonds et aidera les membres du Congrès à se faire réélire ».

Il conclut que ce fut « la seule fois où j’ai vu des ordres descendre du sommet de cette manière : que des objectifs du travail de renseignement soient fixés à partir des intérêts des bailleurs de fonds ».

Le récit d’Hathaway ouvre la voie à une remise en question plus large qui touche l’ensemble des évaluations et accusations du renseignement produites au fil des années, sur différents dossiers et dans diverses régions, et qui ont contribué à transformer des allégations non étayées en faits sur lesquels s’appuient sanctions et poursuites.

Source : Médias