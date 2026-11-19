Riyad soutient l’internationalisation de l’« accord-cadre »… et Aoun mène la nouvelle guerre contre la Résistance

Aoun s’en prend à la résistance, l’accuse de servir des « projets régionaux » et affirme que le « monopole des armes est une décision définitive », alors même que se poursuivent les agressions israéliennes contre les villages du Sud et que le ministre israélien de la Sécurité, Israël Katz, menace d’occuper de nouveaux territoires libanais, d’évacuer leurs habitants et d’établir des zones tampons permanentes.

Le président de la République, Joseph Aoun, a choisi de relever le niveau de confrontation avec le Hezbollah, plaçant les armes de la résistance au service de « projets régionaux », tandis qu’il n’a pas trouvé dans l’occupation israélienne et ses menaces matière à tenir un discours similaire.

Cette prise de position revêt une signification supplémentaire par son calendrier, puisqu’elle intervient alors que Washington, Paris et Riyad s’emploient à élaborer une nouvelle formule internationale pour la situation dans le Sud, reposant sur la recherche d’une alternative à la « FINUL » et l’intégration de l’« accord-cadre » au sein d’un cadre onusien contraignant.

Les déclarations d’Aoun ont fait suite à la visite à Beyrouth de l’ambassadeur américain auprès des Nations unies, Mike Waltz, ainsi qu’aux démarches françaises liées à l’avenir des forces internationales dans le Sud, à l’approche de l’expiration du mandat de la « FINUL » à la fin de l’année.

Le débat a dépassé la simple recherche d’une force alternative assumant certaines missions de la « FINUL » pour s’orienter vers une redéfinition de la nature de la future force, de ses prérogatives et de ses modalités d’action, jusqu’au cadre de référence sur lequel elle s’appuiera pour surveiller la mise en œuvre des arrangements entre le Liban et ‘Israël’.

Dans ce cadre, la proposition américaine met en avant le maintien de la résolution 1701, assorti d’amendements permettant d’y intégrer des dispositions de l’« accord-cadre » ; il pourrait ainsi ne pas être nécessaire d’adopter une nouvelle résolution internationale, les entendements figurant dans l’accord pouvant être inscrits dans un référentiel onusien existant, ce qui leur conférerait une couverture internationale et une force contraignante.

C’est là le point le plus sensible du processus en cours. L’« accord-cadre » n’a pas été soumis au Parlement, n’a pas été approuvé par le Conseil des ministres et n’a pas suivi la procédure constitutionnelle de ratification des traités.

Pourtant, son intégration dans une nouvelle formule internationale est à l’étude, ce qui risquerait de transformer des arrangements n’ayant fait l’objet d’aucun débat institutionnel interne en une référence s’imposant à l’État libanais par le biais d’une résolution du Conseil de sécurité.

Face au flou du paysage régional et à l’incertitude quant à l’orientation des relations américano-iraniennes — qu’elles débouchent sur un règlement ou sur une nouvelle confrontation —, Washington semble soucieux de préparer un terrain libanais susceptible d’être figé sur le plan international, afin que les arrangements sécuritaires dans le Sud ne demeurent pas tributaires des seules issues des négociations régionales.

Par ailleurs, le commandement militaire américain est entré dans la danse pour examiner les arrangements sur le terrain et les missions que l’armée libanaise pourrait assumer lors de la prochaine étape.

En parallèle, le facteur saoudien s’est imposé avec la visite du prince Yazid ben Farhan à Beyrouth. Selon des sources bien informées, un volet essentiel de sa mission a porté sur l’examen de l’internationalisation de l’« accord-cadre » et de la couverture politique requise pour les arrangements proposés. Ces éléments revêtent une importance particulière à la lumière des entretiens de ben Farhan avec des responsables libanais, notamment le président du Parlement, Nabih Berry, sur fond de divergences de récits quant à la position de ce dernier vis-à-vis du projet.

Berry affiche en effet son attachement à la résolution 1701, tandis que des milieux proches de la présidence de la République rapportent qu’il n’était pas en dehors des discussions en cours sur l’évolution de la formule, et que la proposition d’introduire des amendements à la résolution et à l’accord a été examinée avec lui.

Entre ces deux versions, une question centrale se pose : l’attachement à la résolution 1701 est-il utilisé pour promouvoir une nouvelle formule intégrant le contenu de l’« accord-cadre », ou existe-t-il réellement un désaccord libanais sur les limites de ce qui peut être accepté internationalement ?

Sachant que l’introduction d’amendements à la résolution 1701 pourrait ouvrir la voie à un élargissement du champ de l’ingérence internationale, au-delà du sud du Litani, vers des questions liées au monopole des armes à l’échelle de l’ensemble du Liban.

Le Hezbollah, de son côté, rejette la transformation de l’« accord-cadre » en résolution internationale, et il a déjà averti que toute force alternative créée pour assumer des missions dépassant la surveillance onusienne sera traitée comme une force hostile !

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar