« Accord de défense commune » entre le Qatar et la Turquie : la guerre contre l’Iran fait proliférer les alliances régionales

Par Mohammad Nourreddine

En signant l’« accord de défense commune » avec le Qatar, il y a quelques jours, la Turquie ajoute une nouvelle alliance régionale à la liste de celles dans lesquelles elle s’est engagée ces derniers mois — au premier rang desquelles figure l’« alliance de La Mecque » — et dont l’efficacité sur le terrain suscite des doutes croissants.

L’accord signé au palais de Dolmabahçe, à Istanbul, par l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad, et le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, dans le cadre de la douzième réunion du Haut Comité stratégique, ressemble presque à une version réduite des multiples accords auxquels la Turquie a pris part, de l’« alliance de La Mecque » avec l’Arabie saoudite et le Pakistan jusqu’à l’« accord de Badr » avec le Qatar, le Pakistan et l’Indonésie, entre autres.

La différence réside toutefois dans le fait que l’« accord d’Istanbul » intervient après que la coopération militaire entre la Turquie et le Qatar a parcouru, depuis des années, un long chemin, illustré notamment par l’installation d’une base militaire turque au Qatar, la plus importante hors du pays, considérée depuis 2016 comme l’une des lignes de défense de l’émirat, avec des milliers de soldats et de véhicules militaires qui s’y trouvent.

Les principales dispositions de l’« accord d’Istanbul » consistent à appeler à l’adoption d’une position unifiée face à toute attaque armée extérieure visant la Turquie ou le Qatar, outre le renforcement de la défense commune et la contribution à la sécurité et à la stabilité régionales.

Tandis qu’Erdoğan estime que l’accord ajoutera une nouvelle dimension aux relations entre les deux pays, le journal turc Oksijen le qualifie d’important sur le plan du calendrier, face aux retombées de la guerre américano-israélienne contre l’Iran, aux perturbations de la navigation dans le détroit d’Ormuz et à la volonté de la plupart des pays du Moyen-Orient de protéger leur sécurité et de réduire leur dépendance à l’égard de la protection des États-Unis.

Selon des chercheurs turcs, l’élément nouveau de l’accord, qui se limite au volet défensif, tient à l’élévation des relations militaires à un niveau supérieur, toute attaque contre une partie étant considérée comme une attaque contre l’autre partie.

Cette démarche vient renforcer le modèle des accords à caractère régional qui s’est imposé après la guerre américano-israélienne contre l’Iran.

Mais le comparer à ses précédents tendrait à réduire son efficacité potentielle, notamment après qu’est apparue la manière dont a été appliquée l’« alliance de La Mecque », qui n’a rien apporté à l’Arabie saoudite : la bataille de Riyad contre « Ansarullah » au Yémen a continué d’évoluer en faveur de ce dernier, qui a réalisé de nouveaux gains sur le terrain et visé des dizaines d’installations vitales à l’intérieur même du royaume, y compris sous l’empire de l’accord signé le 7 août dernier, et bien que ses dispositions stipulent également que toute agression contre l’une des parties constitue une agression contre les deux autres.

Quant à l’« accord de Badr », signé à Doha le 21 octobre dernier, il est jugé moins contraignant en matière de défense des autres pays, s’étant borné à prévoir d’œuvrer au renforcement de la coopération militaire dans le domaine de la production conjointe, à l’accroissement des capacités militaires de chaque pays et à l’échange d’informations.

Les médias proches du parti au pouvoir à Ankara, la Justice et le Développement, estiment que « la Turquie a réussi à suivre une diplomatie défensive qui allie puissance diplomatique et capacités de production militaire », jugeant que « l’accord de Badr en particulier consacre la place de l’industrie de défense turque à l’échelle mondiale ».

Le point commun entre les trois accords tient sans doute au fait que la Turquie est le seul pays membre de chacun d’entre eux, ce qui lui confère une symbolique particulière, d’autant qu’Ankara est membre de l’OTAN et en mesure de donner aux autres parties un sentiment de confiance, ainsi que de leur fournir une couverture morale, voire matérielle en cas de besoin — bien que dans certaines limites.

En s’engageant dans ces trois alliances, la Turquie cherche également à mettre en avant l’ampleur du soutien dont elle bénéficie auprès de pays musulmans puissants sur les plans financier, économique et nucléaire, afin de faire face aux tensions ouvertes apparues ces derniers temps entre elle et l’alliance israélo-gréco-chypriote.

Et si le rôle central de la Turquie aurait pu être plus influent dans le processus de façonnage d’un nouvel ordre régional élargi au cas où l’Égypte aurait rejoint l’une de ces alliances, le différend entre l’Égypte et la Turquie au sujet de l’accord de délimitation de la zone économique exclusive entre cette dernière et la Libye a freiné tout élan égyptien — un temps envisagé — vers une adhésion officielle à des alliances militaires, ce qui a été considéré comme un revers pour les efforts d’Ankara.

Source : Médias