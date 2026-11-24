The Atlantic accuse l’administration Trump de cacher des informations sur la guerre contre l’Iran

Le magazine The Atlantic a affirmé que l’administration américaine a dissimulé au public le coût humain et financier total de ses opérations militaires contre l’Iran et avait tout fait pour empêcher toute vérification des déclarations de victoire de Donald Trump et Pete Hegseth.

Dans un article publié le 22 novembre sous les titre « Ce que nous ignorons de la guerre contre l’Iran », le magazine américain rappelle que le Pentagone avait rejeté la demande du sénateur démocrate Chris Murphy (Connecticut) de se rendre sur l’immense base aérienne d’Al Udeid au Qatar afin d’évaluer l’étendue des dégâts. La base avait été la cible de frappes aériennes iraniennes peu après le début de la guerre contre l’Iran.

À peu près au même moment, la visite des bases américaines avait été interdite à la sénatrice républicaine Joni Ernst, de l’Iowa, lorsqu’elle s’est rendue dans la région du Golfe.

Le magazine a attribué les restrictions imposées aux visites des bases à une décision prise par Hegseth au début de la guerre afin de dissuader les membres du Congrès de se rendre dans la région.

Les restrictions s’étendaient également aux médias, constate l’article. Au début de la guerre, l’armée américaine fournissait au public un flux constant « d’informations très sélectives sur le déroulement des batailles », selon The Atlantic. Les déclarations du département de la Défense se limitaient à des chiffres concernant les « cibles atteintes » et la quantité de matériel militaire utilisé. Le Pentagone rejetait systématiquement les demandes de précisions des médias, invoquant la « sécurité opérationnelle ». Un nombre très restreint de journalistes était également autorisé à accompagner les forces militaires, bien inférieur à celui des conflits précédents.

Le magazine indique que le Congrès et le public continuent de poser des questions fondamentales pour comprendre ce qui s’était passé pendant la guerre, et que les réponses de l’administration restaient insuffisantes. Ils n’ont toujours pas obtenu de réponses sur les raisons du raid aérien contre l’école de Minab qui a coûté la vie à 170 enfants, et sur l’étendue des dégâts causés par les frappes iraniennes contre les installations américaines dans la région.

Le magazine s’interroge sur le sort des citoyens américains et des employés du gouvernement dans la région, d’autant que les détails de l’évacuation précipitée des familles de militaires du quartier général de la Cinquième flotte à Bahreïn n’ont été révélés que des mois plus tard, lorsque certains des évacués ont accusé le Pentagone de mauvais traitements.

Evoquant l’impact de la guerre sur les stocks de missiles de défense aérienne, il a souligné que l’administration Trump avait interdit l’accès à la Maison-Blanche à certains médias parce qu’ils avaient fait état de la grave pénurie de missiles.

Le magazine a rapporté que les responsables militaires ont également restreint la diffusion d’informations aux seuls organismes de contrôle gouvernementaux. Dans un rapport de septembre sur les coûts de la guerre, le Bureau du budget du Congrès a été contraint de recueillir des informations, principalement auprès de sources publiques, pour estimer la valeur du matériel perdu, ses demandes de données auprès du Pentagone étant restées sans réponse.

The Atlantic a dit s’attendre a ce que les nouveaux dirigeants démocrates au Congrès, lorsqu’ils entreront en fonction au début de l’année prochaine, feront pression sur le Pentagone concernant sa gestion de la question des victimes humaines.

Source : Médias