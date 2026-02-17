Nouvelle condamnation en Jordanie : deux frères inculpés pour des affiches hostiles à Trump

Le tribunal de sûreté de l’État jordanien a condamné les frères Moussa et Mohammad Abou Arqoub à deux ans de prison pour « atteinte aux relations » avec les États-Unis, suite à la distribution d’une affiche critiquant la visite du président américain Donald Trump au Moyen-Orient l’année dernière.

Huit mois après leur arrestation sans procès, le tribunal a condamné les deux frères à deux ans de prison pour « atteinte aux relations avec un pays étranger ».

Les frères Abou Arqoub avaient distribué des affiches pour une campagne intitulée « La visite du tyran Trump est terminée » après la fin de sa visite au Moyen-Orient à la mi-mai, au milieu de condamnations claires du soutien américain continu à la guerre génocidaire israélienne contre Gaza.

Selon al-Quds news, les forces de sécurité ont tendu une embuscade à Moussa, l’aîné des frères, et l’ont arrêté en pleine rue.

Plus tard, les services de renseignement jordaniens ont utilisé son téléphone pour contacter son second frère, Mohammad, prétendant qu’il avait été victime d’un grave accident de voiture et qu’il avait besoin de soins immédiats.

Dès son arrivée sur les lieux, Mohammed fut lui aussi arrêté, et les deux frères furent placés en détention sans que leur famille ne soit informée en ce moment des raisons précises de leur arrestation.

Deux jours après leur arrestation, les deux jeunes hommes ont été présentés au procureur général d’Amman, qui a décidé de renvoyer l’affaire devant le procureur général du tribunal de sûreté de l’État, au motif que les actes qui leur étaient reprochés relevaient des délits d’actes susceptibles de perturber les relations avec les pays étrangers.

Le lundi, le tribunal de sûreté de l’État jordanien avait condamné trois citoyens à 10 ans de prison pour avoir tenté de soutenir la Résistance palestinienne pendant la guerre israélienne contre la bande de Gaza.

Source : Médias