Sanaa tient sa promesse et vise les ports de Djeddah et de Jizan en Arabie

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a fait état de deux opérations visant des installations vitales au cœur de l’Arabie saoudite.

Il a précisé que la première opération a ciblé le port de Djeddah avec une frappe de précision, tandis que la seconde a atteint directement le port de Jizan, causant des dégâts sur les sites visés.

Cette riposte intervient alors que les forces yéménites avaient menacé, mercredi, de cibler les ports saoudiens — et notamment celui de Djeddah — en cas d’attaque contre le port de Hodeïda, lequel a justement été visé mercredi matin par l’aviation saoudienne.

Yahya Saree a également averti l’Arabie saoudite que les forces armées riposteront directement et immédiatement à toute nouvelle agression contre Hodeïda, réaffirmant leur détermination à imposer une équation de dissuasion, quelles qu’en soient les conséquences.

Le porte-parole a confirmé la poursuite des opérations ciblées en profondeur du territoire saoudien, appliquant le principe « blocus contre blocus, escalade contre escalade », et visant les regroupements de troupes affiliées à Riyad ainsi que leurs officiers, jusqu’à l’arrêt de l’agression et la levée du blocus imposé au Yémen.

Plus tôt ce mercredi matin, le général Saree avait déjà annoncé deux opérations menées en riposte aux agressions saoudiennes visant le Yémen: la première a frappé la raffinerie de Ras Tanura, et la seconde a ciblé le quartier financier de Riyad en trois phases, atteignant leurs objectifs avec précision et provoquant d’importants dégâts.

Pour rappel, les forces saoudiennes mènent quotidiennement des dizaines de raids aériens sur plusieurs provinces yéménites, frappant des biens civils, des installations vitales et les infrastructures du pays.

Source : Médias