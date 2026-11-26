Retour des risques d’escalade | Trump – Netanyahu : la guerre comme planche de salut

Avec le temps, il devient de plus en plus difficile de trouver une issue à l’impasse dans laquelle se trouve Donald Trump face à l’Iran. Téhéran dispose de suffisamment de leviers pour lui barrer la route, liant directement l’avenir personnel du président américain à la résolution de cette crise.

De même, la survie politique et personnelle du Premier ministre israélien par intérim, Benjamin Netanyahu, dépend d’une troisième guerre qu’il cherche à tout prix à faire mener par Washington contre l’Iran, dans un laps de temps encore plus réduit que celui de Trump.

Cette convergence d’intérêts explique le retour en force de la rhétorique guerrière à Tel-Aviv et à Washington, alors que les électeurs américains avaient récemment exprimé leur rejet catégorique de la guerre et que les électeurs israéliens avaient sanctionné l’échec de la coalition de droite de Netanyahu.

Selon des fuites alimentant un récit destiné à justifier un nouveau round militaire, Trump s’abritera derrière la réputation et les intérêts stratégiques des États-Unis pour refuser les exigences iraniennes.

Ayant embourbé son pays, il ne peut se permettre un échec à rétablir le statu quo d’avant-guerre — notamment la réouverture sans condition du détroit d’Ormuz — qui constituerait un revers majeur pour les USA.

Même si le conflit perdurait jusqu’à l’élection d’un successeur démocrate, Washington n’accepterait pas d’en sortir sur une défaite stratégique, tout au plus sur une défaite humiliante à l’instar du Vietnam, en en rejetant la responsabilité sur ses instigateurs.

En ‘Israël’, bien que la « coalition du changement » dirigée par Gadi Eisenkot fasse de l’éviction de Netanyahu sa priorité, elle reste tenue de répondre à la question iranienne. Netanyahu exploite précisément cette faille durant la période transitoire, espérant l’échec de ses rivaux à former un gouvernement pour revenir au pouvoir à la faveur de nouvelles élections.

Ce contexte éclaire l’émergence d’un discours légitimant une nouvelle guerre, désormais moins improbable qu’au lendemain des élections de mi-mandat au Congrès.

Les fuites évoquant des délibérations à Washington sur une frappe visant à assassiner le Guide suprême, Sayed Mojtaba Khamenei, et de hauts responsables iraniens pour clore le conflit, illustrent l’urgence pour Trump de sauver son camp politique.

Parallèlement, les accusations israéliennes prêtant à l’Iran la volonté d’acquérir des armes chimiques visent à justifier une guerre d’usure pour « accumuler les pertes iraniennes », l’objectif d’un renversement du régime n’étant plus d’actualité.

Cette rhétorique fait écho aux fuites du renseignement américain publiées une semaine plus tôt dans de grands médias, prétendant que Téhéran préparerait une « bombe sale » contre des responsables américains — des rapports aussitôt repris par Trump pour menacer l’Iran de représailles.

Rien ne garantit toutefois le succès de cette stratégie narrative : aux États-Unis, les voix anti-guerre dénoncent déjà une manipulation, tandis qu’en ‘Israël’, les opposants de Netanyahu ont affirmé, à l’issue de briefings sécuritaires, qu’aucune menace iranienne ne justifiait un nouveau conflit.

Néanmoins, face à des scénarios tous défavorables et sans perspective de gain selon le rapport de forces actuel, Trump n’a plus grand-chose à perdre. Il pourrait donc tenter le pari d’une nouvelle guerre dans l’espoir d’un résultat inédit : après tout, que risquerait-il de plus si, en réponse à la destruction des infrastructures iraniennes, Téhéran détruisait celles du Golfe ?

Source : Médias